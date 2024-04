Coralie Fenin, La scène sonore du Palais-Royal (1660-1674)

Le théâtre du Palais-Royal des années 1660 ancre dans la mémoire collective des figures archétypales et des pratiques promises à une prodigieuse renommée. Domenico Biancolelli, le plus célèbre des Arlequin, ou Tiberio Fiorilli, le talentueux Scaramouche, se produisent sur ses planches tandis que Molière, parangon des auteurs classiques, y crée des chefs-d’œuvre qui attirent la Ville et la Cour. Dans ce lieu unique, le spectacle est littéralement inouï : les comédiens jouent en français ou en italien des pièces mêlées de musique, ils se spécialisent dans le jeu des pleurs ou dans celui des rires, ils expérimentent une diction nouvelle, ils chantent. Dans une perspective pluridisciplinaire, inspirée de l’histoire des sensibilités, cet ouvrage étudie l’acoustique de la salle du Palais-Royal, les sons de la scène et la voix du public afin de reconstituer l’éphémère et fugitive ambiance sonore d’une séance théâtrale de la seconde moitié du XVIIe siècle. Il montre comment le texte théâtral programme son écoute, il explore la rhétorique mobilisée par les spectateurs pour rendre compte de leur expérience auditive et exhume des jeux de scène insoupçonnés. De l’oubli surgissent alors des voix que l’on croyait à jamais éteintes.

Introduction

Première partie: Le Palais-Royal comme lieu d'écoute

Chapitre. D'un palais l'autre

De l'Hôtel de Richelieu au Palais-Cardinal (1624-1634)

Du Palais-Cardinal au Palais-Royal (1634-1639)

Du Palais-Royal à la Comédie-Française (1639-1680)

Chapitre II. « C'est le théâtre de France le plus commode et le plus royal »

L'inauguration de la scène du Palais-Royal au son des vers de Mirame

Essai de cartographie sonore

L'acoustique du Palais-Royal : interpréter les silences

Chapitre III. Les travaux et les jours

Du lieu de spectacularisation au lieu d'écoute : aménagements de la salle en 1660

Du théâtre parlé au théâtre musical : aménagements de la salle en 1671

Du théâtre musicale à l'Académie royale de musique : aménagements de la salle en 1673

Deuxième partie: Le répertoire du Palais-Royal. Des sons qui s'encrent et se figent

Chapitre IV. Le répertoire du Palais-Royal et sa mise en voix.

Le répertoire du Palais-Royal : élaboration, constats et hypothèses

La voix des comédiens du Palais-Royal comme polyphonie

Perroquets et rossignols : la diction théâtrale au Palais-Royal

Chapitre V. Le bruissement du texte

De la scène à la page : des sons possibles

Entre les lignes, la voix du public

Liaison de bruit et liaison par le bruit : des sons de transition

Chapitre VI. Des bruitages à la musique : la scène en-chantée du Palais-Royal

Les bruitages au Palais-Royal : beaucoup de bruit pour rien

Les pièces à insertions musicales dans le répertoire du Palais-Royal

Le Mariage forcé et Le Collier de perle : deux comédies-ballets en écho.

Troisième partie: Ce qu'on entend au Palais-Royal. Ecrire l'inexprimable

Chapitre VII. De l'art de l'écoute distraite

L'écoute intermittente des spectateurs du Palais-Royal

Dire ce qu'on entend : « j'écoute veut dire aussi écoute-moi »

Droits d'auditeur : plaintes et témoignages du Châtelet de Paris

Chapitre VIII. La rhétorique de l'oreille

Quand ce qui se conçoit ne s'énonce pas toujours clairement

Essai d'enquête lexicale

Échos, surdité, plaisir musical et autres motifs sonores inscrits dans le texte théâtral

Chapitre IX. À l'écoute de quelques récits de spectateurs

Le plurilinguisme italien : « un concert mal formé entre plusieurs acteurs »

Madame de Sévigné ou l'art du sous-entendu

Alceste ou le malentendu

Conclusion

Bibliographie sélective

Index des principaux noms et titres cités