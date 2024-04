Dramaturgies du désir féminin dans la francophonie actuelle (Lyon)

“Dramaturgies du désir féminin dans la francophonie actuelle”

colloque international organisé par Mélissa Bertrand, Leïla Cassar et Astrid Chabrat-Kajdan

18 et 19 avril à l’Université Lumière Lyon 2

salle Léonie Villard (Palais Hirsch), 18 Quai Claude Bernard, Lyon 7,

au Café Rosa ainsi qu'à la Librairie Terre des Livres.

Colloque organisé avec le soutien de l'Université Lyon 2, de Passages Arts & Littératures XX-XXI et de l'ED 3LA.

Jeudi 18 avril (10h30 - 20h)



10h. Accueil des participant·e·s



10h30. Introduction : Être au désir, écrire le désir.

Mélissa Bertrand (chercheuse indépendante), Leïla Cassar (Université Lyon 2, Passages Arts & Littératures XX-XXI) et Astrid Chabrat-Kajdan (Université Lyon 2, Passages Arts & Littératures XX-XXI)



11h00. Conférences inaugurales

Muriel Plana (Université Toulouse Jean Jaurès) : “Corps désirants et désirés dans la fiction féministe et queer : pour une érotique dialogique”

Bérénice Hamidi (Université Lyon 2, Passages Arts & Littératures XX-XXI) : "Réinventer les scripts sexuels et relationnels, redéfinir les contours du désir et du plaisir"



12h30. Pause déjeuner



14h00. Panorama historique

Julie Rossello Rochet (Université Lyon 2, Passages Arts & Littératures XX-XXI) : “Panorama des freins à la floraison du désir féminin dans les théâtres de femmes du long XIXᵉ siècle en France”



14h30. Narrer le désir au théâtre #1

Julia Wahl (chercheuse indépendante) : “Médée et Iphigénie chez Lemoine : femmes désirées ou femmes désirantes ?”

Lucile Kempf (chercheuse indépendante) : ”Figures féminines désirantes dans le théâtre de Koffi Kwahulé : renouvellement esthétique ou assignation essentialisante ?”



Pause



15h30. Narrer le désir au théâtre #2

Thibault Fayner (Université de Poitiers) : “Le pari du désir scandaleux dans Au bord de Claudine Galea”

Sylvain Diaz (Université de Strasbourg, ACCRA) : “Une éducation sentimentale : du désir chez Marion Aubert”

18h00 - 20h00. Soirée rencontres et lectures au Café Rosa (78 Bis Rue Béchevelin, 69007 Lyon).

Rencontre avec la Maison d’édition Le Pôticha représentée par Romane Nicolas (autrice et éditrice) et Samaële Steiner (autrice) et modérée par Mélissa Bertrand, Leïla Cassar et Astrid Chabrat-Kajdan.



Lectures de Rape Play de Samaële Steiner et de Happy Meal de Mag Lévêque.

******



Vendredi 19 avril (10h-19h)



9h30. Accueil des participant·e·s



10h. Déconstruire les représentations des corps désirants et désirés

Chloé Lavalette (Université Rennes 2) - “Renouveler le regard sur les corps non minces et racisés : poétique du manger et écriture du désir chez Rébecca Chaillon”

Andréa Léri (Université de Toulouse Jean-Jaurès, laboratoire LLA-CREATIS) - “Échapper au désir ? La Revue des Sea Girls : une esthétique ludique de la laideur.”



Pause



11h. Une nouvelle langue du désir

Antonietta Bivona (Università degli Studi di Enna) — “Linguistique et désir dans la dramaturgie québécoise contemporaine (et quelques remarques sur la traduction)”

Diane Sauvau (Université de Strasbourg) — “Les corps transgenres et les corps cisgenres en tension dans Pour un temps sois peu de Laurène Marx (2021)”

Marie Duveau (Université Sorbonne-Nouvelle, laboratoire IRET)— “Témoigner le désir et lui rendre une place : Faire l’Amour d’Anne-Marie Olivier, étude d’un texte de dramaturgie documentaire québécoise”



12h30. Pause déjeuner



14h. Laboratoire “Penser les autres arts comme outils pour la dramaturgie du désir”

Marie-Jeanne Zenetti (Université Lyon 2, Passages Arts & Littératures XX-XXI) — “Gaze, standpoint, perspective : théories féministes et étude du point de vue"

Marjo Mermet-Bouvier-Hatzfeld (Université Lyon 2, Passages Arts & Littératures XX-XXI) — “Le cinéma lesbien à l’épreuve du lesbian gaze : le déplacement du regard pour une nouvelle mise en scène du désir”

Medrar Salem-Âati (Université Jean Monnet Saint-Étienne & Université de Tunis, ECLLA & Intersignes) — “À la rencontre de « Femme in a city » et Kweli de Léonora Miano, gouala du désir féminin”



Espace de discussion et d’élaboration collective : comment employer des notions et outils issus des autres arts pour étudier et/ou écrire le désir au théâtre ?



17h -19h. Atelier d’écriture sur le désir avec la collective “La Dévorante” au Café Rosa (78 Bis Rue Béchevelin, 69007 Lyon)

Atelier mené par les auteur.ice.s Béatrice Bienville, Jana Remond et Morgane Cornet.

Inscriptions à : collectivedevorante@gmail.com

Tarif : 7€ solidaire, 15€ conseillé, 20€ soutien

*****

Et aussi...

En dialogue avec le colloque, deux lieux vous proposent une programmation désirante.

Librairie Terre des livres (86 rue de Marseille, 69007 Lyon)

Du lundi au samedi de 10h à 18h.

Pendant toute la durée de l'événement, une table thématique élaborée par les organisatrices du colloque et les libraires est mise en place à la Librairie Terre des livres.

Café Rosa (78 bis rue Béchevelin, 69007 Lyon)

Fruit d'un partenariat avec les organisatrices, le Café Rosa organise toute la semaine des événements en lien avec les thématiques du colloque.

NB : Le Café Rosa étant un lieu associatif, l’accès aux événements est conditionné par une adhésion à prix libre, sur place.

17 avril, 19h-21h. Causerie du Rosa autour de la question du désir. Entrée libre, gratuit.

18 avril, 20h-23h. L’interlopette - spéciale désir. Blindtest drag du Satyre Lopette. Entrée libre, prix libre, entre 5€ et 10€ conseillé.

19 avril, 20h-00h. DJset et chant live. Prix libre, billetterie en ligne et sur place.

Vous pouvez également y retrouver, les 18 et 19 avril, les illustrations d’Aurélia Lupo, qui a réalisé l’affiche du colloque.

Contact : dramaturgiesdudesir@gmail.com