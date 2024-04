Gautier Garnier

Capitales érudites. Écrits et savoirs à Lisbonne et à Madrid (XIXe-XXe siècle)

Paris, Classiques Garnier, coll. "Histoire culturelle", 2024

L’intense investissement érudit de Madrid et Lisbonne aux XIXe et XXe siècles se cristallise autour des figures respectives du chroniqueur officiel et de l’olisipographe. Il fait l'objet d'une étude comparative mettant l'accent sur leurs pratiques d’écriture.

