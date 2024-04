5e volet du Chantier Serreau Nouvelles Humanités

Chères et Chers ami(e)s et collègues,

Sylvie Chalaye, Romain Fohr et le SeFeA sont heureux de vous annoncer que le 5e volet du chantier Jean-Marie Serreau-Nouvelles humanités aura lieu à Fort-de-France les 24, 25 et 26 avril avec la complicité d’Axel Arthéron et Lydie Bétis de l’Université des Antilles qui ont permis et accompagné l’organisation de l’événement.



En plus des conférences, rencontres, projections, lectures et tables rondes, le SeFeA inaugurera une belle exposition photographique conçue par Romain Fohr et Betty Raffaelli. Cette exposition qui réunit les photos prises par Betty Raffaelli en Martinique il y a 50 ans racontera la tournée de Serreau avec Homme pour homme et La Terre battue de Bouhada, ainsi que l’accueil des Martiniquais à l’époque. Merci encore à Betty de sa confiance.



Vous trouverez en pj le programme de ce nouveau volet…