Littératures, n° 89 : "Géographie sensible" (coord. Sylvie Vignes)

Cet ouvrage offre un parcours écopoétique ouvrant largement l’empan géographique, temporel et culturel. Le paysage antique épousant les états d’âme successifs de Virgile ; Chateaubriand, Stendhal, Georges Sand et Fromentin sur leur terrain de chasse – au gibier, mais aussi et surtout aux savoirs et aux sensations ; Alphonse Karr en mystagogue du jardin ; Jeanne Bemer-Savan, Georges Saint- Clair et les héros de Bosco, tous sens ouverts aux stimuli de leur environnement dans une fusion quasi mystique ; Delteil construisant une très originale et sensible pensée « de Midi » aux accents orientaux ; Hemingway dérivant entre enfer et paradis sous les ciels cubains ; Romain Gary en précurseur de la conscience écologique ; les éloquentes voix équines chez Claude Simon et Jean Giono ; la Micheline d’Escarpit sur les pas de Thérèse Desqueyroux parmi les vignobles bordelais et les pins landais ; Michon sur ceux de Flaubert dans le vitrail de la cathédrale de Rouen ; la « poétique de la broussaille » de Gisèle Fournier ; David Bosc réinventant la Provence en la pimentant de japonisme, et Jean-Yves Laurichesse, de paysages en tableaux et de tableaux en paysages : autant de belles traces à suivre au cœur du monde sensible.

