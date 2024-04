Biographies et autobiographies en bande dessinée (Maison de la BD, Blois & en ligne)

“Biographies et autobiographies en bande dessinée”, 3 mai 2024

Deuxième journée du cycle

“Bande dessinée et histoire publique : actualités et potentialités des écritures et des usages de l’histoire en bande dessinée”

La journée d’études se tiendra dans la salle Tom-Tom et Nana de la Maison de la BD de Blois, et pourra également être suivie en ligne en scannant le QR Code indiqué sur l’affiche ou en copiant le lien suivant : https://tinyurl.com/4vp7h3sc.

Programme

09:30 : Ouverture de la journée d’étude

10:00 : Elizabeth MOULIN

Sorbonne Université

De l’histoire factuelle au témoignage fictionnel : tragédie(s) familiale(s) dans Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth de Chris Ware

10:30 : Clément FONTANNAZ

Université de Strasbourg et de Lausanne

Trois vies ouvrières

11:00 : Pierre-Emmanuel PERRIER de LA BÂTHIE

Institut Catholique de Paris

La vie et l’œuvre de Salvador Dalí en bandes dessinées

11:30 : Justin WADLOW

Université de Picardie Jules Verne

Beyrouth intime et politique

12h-14h : Repas

14h-16h : Table-Ronde

Cette journée est organisée en partenariat avec le laboratoire InTRu de l’université de Tours, l’université de Gand et la Maison de la BD de Blois.