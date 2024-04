Méthodologie de la biographie. Avec Jean-Claude Yon (Séminaire "Trajectoires", en ligne)

Jean-Claude Yon

Le genre biographique. Quelques réflexions.

8 avril 2024 à 10h du matin (heure française).

Auteur de deux biographies, l’une sur l’auteur dramatique Eugène Scribe (1791-1861) et l’autre sur le compositeur Jacques Offenbach (1819-1880), Jean-Claude Yon revient sur les préventions dont le genre biographique a jadis fait l’objet et qui ont longtemps dissuadé les universitaires de céder à ce que Pierre Bourdieu a appelé « l’illusion biographique ». En rappelant et en citant les positions de ses adversaires (Pierre Bourdieu, Alain Corbin) tout comme de ses défenseurs (Jacques Le Goff, Bernard Guenée), il se propose de réfléchir aux particularités de l’écriture biographique et d’en dégager les spécificités. Il montrera ensuite comment il a appliqué ces réflexions à l’écriture de la biographie d’Offenbach publiée en 2000 par les éditions Gallimard, rééditée en 2010 et qui est sans doute sa publication la plus citée.

Jean-Claude Yon, est directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (Université PSL) où il est titulaire de la chaire d’histoire des spectacles à l’époque contemporaine. Historien, ancien directeur du Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines (UVSQ/Paris-Saclay), il est spécialiste de l’histoire culturelle du XIXe siècle. Parmi ses publications, on peut citer les biographies de Scribe et d’Offenbach, Une histoire du théâtre à Paris de la Révolution à la Grande Guerre et des éditions de pièces de Feydeau et de Labiche. Derniers ouvrages parus : Le Second Empire. Politique, société, culture (3e édition revue et augmentée, Armand Colin, 2022) ; Offenbach, musicien européen (Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2022).

