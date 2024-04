Introduction à l’allemand comme langue de recherche et à la pratique de la recherche en Allemagne (Heidelberg)

Le cours, subventionné par l’Université franco-allemande (UFA-DFH), offre à des Français et

Françaises formés en histoire ou en histoire de l’art la possibilité de développer leurs

connaissances en allemand, d’obtenir un aperçu approfondi du paysage de la recherche en

Allemagne et de ses infrastructures ainsi que de découvrir la région métropolitaine Rhin-Neckar, chargée d’histoire.

Ce cours de langue intensif de cinq matinées a pour but de réactiver les bases linguistiques

nécessaires pour travailler dans les institutions de recherche allemandes et de faciliter ainsi

les échanges universitaires. Les après-midis sont consacrés à une introduction aux

bibliothèques et aux archives, aux musées et aux collections, au travail des instituts de

recherche et au patrimoine culturel. À cette fin, outre Heidelberg, des visites à Karlsruhe,

Mannheim et Neckarelz sont prévues. Une soirée sera organisée pour présenter le système

universitaire et les carrières en Allemagne.

Le cours d’automne s’adresse aux professeurs des universités françaises dans les domaines

de l’histoire et de l’histoire de l’art ainsi qu’au personnel de recherche des musées et lieux de

mémoire, aux maîtres de conférences et autres enseignants ainsi qu’aux post-doctorants, aux

doctorants et aux étudiants avancés en master ayant un projet de recherche individuel. Si vous

le souhaitez, la traduction allemande de votre propre projet de recherche peut également être

abordée dans le cours de langue. De solides connaissances en allemand sont attendues.

Veuillez indiquer votre niveau lors de votre candidature. Un test sera effectué au préalable afin

de permettre le classement dans le cours de base (A2/B1) et le cours avancé (B2/C1).

Les coûts des cours de langue, des déjeuners et du programme seront pris en charge par

l’UFA-DFH et les deux instituts. Les frais de voyage et d’hébergement ainsi que les autres

repas seront à la charge des participants. Les participants qui ne reçoivent pas d’aide de leur

institution d’origine et qui ne perçoivent pas de revenus d’un emploi à plus de 50 % pourront

cependant obtenir une subvention à leur demande, de l’ordre de 100 € pour les frais de voyage

et de 250 € pour les frais d’hébergement . Cette demande doit être soumise en même temps

que la candidature, en précisant le niveau de revenu. Les demandes soumises ultérieurement

ne seront pas prises en compte. Le paiement sera effectué sur présentation des factures après

la participation au cours d’automne.

La candidature doit être accompagnée d’une lettre de motivation, d’un cv académique et d’un

résumé d’environ une demi-page de votre projet de recherche. Les candidatures doivent être

envoyées avant le 23 juin 2024 par e-mail en un seul fichier pdf avec comme objet „Cours

d’automne“ à :

internationales.iek@zegk.uni-heidelberg.de.

Merci d’utiliser la même adresse e-mail pour les éventuelles demandes de renseignement.