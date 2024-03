Politiques de l’Imaginaire: le romantisme et ses héritages, XIXe-XXIe s. (Séminaire PIRH, Amiens & en ligne)

Programme :

Jeudi 28 septembre, 17h-18h30 (Artois, Arras) :

Franck Delannoy (Université d'Artois), « Romantisme et politique dans le nationalisme norvégien »

Lundi 23 octobre, 17h30-19h (UPJV, Citadelle) :

Marie-Françoise Montaubin (UPJV), « Jules Verne et l’imaginaire romantique »

Mercredi 22 novembre, 17h-18h30 (Artois, Arras) :

Julien Beckaert (Université de Lille), « "Trigonometry cannot be overthrown, so neither can my Politics" : La

foisonnante utopie de l'éditorialiste radical Thomas Spence (1750-1814) »

Lundi 4 décembre, 17h30-19h (UPJV, Citadelle) :

Claire Hélie (Université de Lille), « On revisiting the Wordsworth's Lake District: de quelques imaginaires du

Nord romantique dans la poésie britannique contemporaine »

Mercredi 24 janvier, 17h-18h30 (Artois, Arras) :

Pauline Hortolland (Université Paris Cité), « "The Tree Within the Seed": Shelley's Botanical Tropes and the

Virtuality of the Aesthetic »

Lundi 12 février, 17h30-19h (UPJV, Citadelle) :

Camille Adnot (Université Paris Cité), « "This World Is a World of Imagination" : Dynamiques du monde imaginatif

chez William Blake »

Mercredi 27 mars, 17h-18h30 (Artois, Arras) :

Manon Berthier (Université Paris- Est Créteil), « O Lady of the Woods : rejouer/déjouer l'association femme-nature

dans la (première) fantasy médiévaliste »

Mercredi 8 avril, 17h30-19h (UPJV, Citadelle) :

Claire Duvivier (autrice et éditrice), « Sans elfe, ni mage ni dragon : la place du Réalisme dans la fantasy »

—

Modalités d'inscription : Inscription sur simple demande par courrier électronique auprès des organisatrices

—

Objectifs : Présenter aux étudiant.e.s des aspects peu connus du romantisme britannique (son pan fantastique, son contexte historique et politique) ; promouvoir une approche de la littérature combinant historicisme et formalisme, susceptible de les aider dans leurs propres recherches ; réfléchir aux liens entre romantisme et littératures de l’imaginaire anglophone jusqu’au XXIe siècle ; réfléchir, plus largement, à l’imaginaire comme territoire commun et/ou lieu de convergence entre le littéraire et le politique.