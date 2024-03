Chardri, Barlaam et Josaphat, Les Sept Dormants et Le Petit Plet (éd. & trad. Baptiste Laïd)

En Inde, Josaphat, un prince devenu chrétien suite à l’intervention du sage Barlaam, doit faire face à l’hostilité de son père qui refuse sa conversion.

À Éphèse, sept jeunes gens se rebellent contre l’empereur romain Dèce et se réfugient dans une grotte dont ils ne ressortiront que deux siècles plus tard.

Dans un verger, un adolescent croise un vieillard qui lui reproche sa joie de vivre : ne se rend-il pas compte des malheurs qui accablent l’homme ? Le jeune garçon, sans broncher, réfute point par point son adversaire.

À partir de trois textes latins – une vie du Buddha, la légende des Sept Dormants et un traité stoïcien attribué à Sénèque –, Chardri, poète anglo-normand de la fin du XIIe siècle, a composé en vers français trois récits qui mettent aux prises jeunesse et vieillesse.

Prophéties, visions de l’au-delà, interventions démoniaques ou divines, voyage dans le temps, quiproquos, déguisements et bien d’autres péripéties y côtoient les disputes religieuses et philo - sophiques. Le tout est relaté dans un style simple et enjoué qui fait entendre jusqu’à aujourd’hui tout le charme de la poésie narrative en ancien français.

Baptiste Laïd, agrégé de Lettres Classiques, est maître de conférences en langue et littératures médiévales à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Il dédie ses recherches aux récits courts et à la littérature animalière du Moyen Âge, à laquelle il a consacré un ouvrage, L’élaboration du recueil de fables de Marie de France. Trover des fables au XIIe siècle, Paris, Honoré Champion (2020) et une édition de texte, Le Romulus de Nilant, Paris, Honoré Champion (2020).

Extrait de l'introduction...

Table des matières...