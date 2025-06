René Michaud, J'avais vingt ans. Souvenirs d’un jeune ouvrier anarchiste au début du XXe siècle

Né avec le XXe siècle, René Michaud évoque l’atmosphère du quartier de la Gare dans le XIIIearrondissement, alors l’un des plus misérables mais aussi des plus vivants de Paris.

On y retrouve la vie de chaque jour. Plus tard les ateliers de province, l’apprentissage des métiers artisanaux de la chaussure C’est aussi l’éveil à la conscience sociale, les manifestations, les fêtes où l’on côtoyait de valeureux compagnons et d’aimables militantes aux idées larges. Arrivent les démêlés avec l’autorité militaire, la vie errante du déserteur.

Toute une époque revit dans ces pages, telle que l’a vécue l’auteur qui ne joue pas les héros, mais dépeint les hommes et les femmes qu’il a rencontrés sans fioriture ni pudibonderie.

—

