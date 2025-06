Paul Féval, La Femme blanche des marais. L'intégrale des contes de Bretagne

Les Contes de Bretagne de Paul Féval, parus en 1844, font la part belle au folklore, aux saintes, aux naufrageurs et aux fantômes caractéristiques des légendes bretonnes, qu'il prétend avoir entendues de la bouche d'un vagabond nommé Job-Misère. Ils sont ici pour la première fois suivis des Contes de nos pères (1845), qui font notamment revivre le temps de la Chouannerie.

Harcelée par les huguenots de Guy de Plélan qui, vivant de rapines, ont mis le siège au château de son mari, Marguerite de Malestroit a dû s'enfuir pour se réfugier au manoir de Gourlâ. La cachette pourra-t-elle rester longtemps secrète ? Car Plélan, toujours prêt au mal, a promis un plein bonnet d'écus à quiconque la découvrira. Et ce qui devait arriver se produit : Marguerite et ses compagnons sont trahis par un vilain. Mais la "Femme blanche", ce spectre qui rôde sur les marais de l'Oust, pourrait bien déjouer les sinistres desseins de Plélan et l'attirer dans un piège...

Les Contes de Bretagne, parus en 1844, sont l'œuvre d'un auteur de vingt-huit ans qui assure les avoir entendus conter à la veillée par un certain Job-Misère, vagabond qui payait ainsi son gîte et son couvert dans les granges du pays de Redon.

Imprégnés de folklore, peuplés de saints, de démons, de chevaliers, de naufragés et de fantômes, ces récits à glacer le sang ou à soulever l'âme sont magnifiés par le génie d'un conteur qui n'a jamais oublié son " pays de bravoure ".

Ils sont suivis, dans cette première édition intégrale, des Contes de nos pères (1845), qui font notamment revivre l'univers de la Chouannerie. Tous reproduisent les illustrations originales d'Horace Castelli et Charles-Albert Bertall.



Ce volume contient :

Le Joli Château.

Anne des îles.

La Femme blanche des marais.

Le Petit Gars.

Le Val-aux-Fées.

Force et faiblesse.

La Mort de César.

Jouvente de la Tour.

Le Médecin bleu.