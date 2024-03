Charles Darwin, Esquisse au crayon de ma théorie des espèces [Essais 1842] (trad. J.-M. Benayoun, M. Prum et P. Tort)

Traduction nouvelle par J.-M. Benayoun, M. Prum et P. Tort.

Précédé de Patrick Tort : "un manuscrit oublié"

« Esquisse au crayon de ma théorie des espèces » : c’est en ces termes exacts que Darwin décrit dans son journal personnel les 35 pages très approximativement rédigées et extrêmement elliptiques qu’il a consacrées au premier argumentaire de sa théorie de l’évolution des organismes. Ce texte de 1842 – Darwin a trente-trois ans –, écrit au crayon dans un style abrégé, couvert d’annotations, de ratures et de surcharges, est, après le brouillon de 1839 (traduit ici en annexe), la trace la plus ancienne de l’invention de la théorie de la sélection naturelle, qui se développera en 1844 et ne parviendra à s’exposer publiquement d’une manière satisfaisante que le 24 novembre 1859 lors de la première parution de On the Origin of Species.

Oublié sous un escalier de Down House, retrouvé en 1896 à la mort d’Emma Darwin, l’épouse du naturaliste disparu quatorze ans plus tôt, transcrit et publié en 1909 par son fils Francis, ce texte, inédit jusqu’ici en français, contient les informations les plus précieuses sur ce qu’a pu être la genèse, dans l’esprit de Darwin, d’une théorie qui allait révolutionner l’ensemble des sciences de la vie – et la représentation même de la nature.

