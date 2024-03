Chantal Grell, Louise Marie de Gonzague (1611-1667) reine de Pologne. Passion et politique à la cour des Vasa. Le temps de l'attente et le temps de l'action

Sur l’échiquier politique européen, Louise Marie de Gonzague, reine de Pologne (1645-1667), est une pièce clef. Pour Richelieu et Mazarin, son mariage, durement négocié, doit contrer l’influence autrichienne en Pologne-Lituanie, État le plus étendu et le plus vulnérable d’Europe, neutre pendant la Guerre de Trente Ans. La reine n’est toutefois pas l’instrument docile attendu. Exilée dans un pays étranger, cette femme pieuse, angoissée, courageuse et avide de pouvoir fait face à la tragédie de la Pologne, fragilisée par l’avidité des magnats et la faiblesse du pouvoir royal, envahie et ruinée. Soucieuse de bien faire, elle tente en vain de rendre héréditaire cette monarchie élective. Haïe, victime d’une damnatio memoriæ, elle a néanmoins tissé des liens durables entre France et Pologne.

Spécialiste du « Grand Siècle », Chantal Grell, professeur à l’Université de Paris-Saclay, fait converger ici trois axes de ses recherches : l’historiographie, l’histoire des cours et l’histoire de la Pologne. Elle dirige l’édition de la Correspondance d’Hevelius (1611- 1687), astronome de Dantzig.

