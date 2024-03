Muriel Mille, Le travail de la fiction : dans les coulisses d’une série télévisée

Une enquête sans équivalent sur les coulisses de la série à succès Plus belle la vie qui dévoile comment se fabrique une fiction de ce type et éclaire de manière inédite le travail des professionnel·les qui fabriquent les séries télévisées.

Ce livre nous entraine dans les coulisses du feuilleton à succès Plus belle la vie en donnant à voir le travail des différent·es professionnel·les qui collaborent pour produire une série télévisée. L’enquête permet de suivre les rouages de la fabrication des épisodes, des discussions des scénaristes dans les ateliers d’écriture à l’activité effrénée qui règne sur le plateau de tournage. L’ouvrage analyse comment le travail créatif est morcelé entre une multiplicité de personnes et s’interroge sur la manière de représenter la société par la fiction : comment donner une image vraisemblable, et en même temps captiver les téléspectateurs ?

Sommaire

Introduction

Chapitre 1. Anatomie d’un feuilleton

Un feuilleton et des séries

La (re)naissance d’un feuilleton français

Produire de la fiction en série

Sous l’œil de la chaîne

Chapitre 2. Le pouvoir aux scénaristes ?

Tensions et concurrences dans la fabrication de fiction

Création collective et réappropriations du processus d’écriture

Se fondre dans le collectif

Les tensions du tournage

Le scénario au centre ?

Chapitre 3. De Truffaut à Plus belle la vie

Les carrières de scénaristes du feuilleton

J’aurais voulu être un·e artiste

De la difficulté de trouver sa place

Débuter ou finir à Plus belle la vie

Apprendre à aimer Plus belle la vie

Légitimer son travail

Chapitre 4. La fiction sous contraintes

Intégrer le public dans la fabrication

Un public à la fois large et distant

La fabrique du rebondissement

Faire parler les personnages : raison et sentiments

Sur le tournage : les coûts de l’action

Chapitre 5. La réalité sociale selon Plus belle la vie

Les contradictions du vraisemblable

L’actualité dans Plus belle la vie

Les rouages du vraisemblable

Le monde social selon Plus belle la vie

Conclusion

Bibliographie