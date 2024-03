Pauline Basso, Adèle Godefroy, Les cartes postales de Michel Butor

C’est à Albuquerque, lors d’une tournée de conférences aux États-Unis, que Michel Butor délaisse la photographie qu’il a pratiquée de 1951 à 1961 pour s’adonner aux assemblages de cartes postales qu’il adresse à ses divers correspondants. Commencés comme un amusement, ils deviennent, au fil du temps, de plus en plus élaborés et se diversifient selon les destinataires.

Pauline Basso les a étudiés avec une grande attention et Adèle Godefroy en a fait de merveilleuses photographies. Cette activité parallèle à l’oeuvre du grand écrivain est montrée pour la première fois dans cet ouvrage. Mireille Calle-Gruber s’attache à mettre l’accent sur l’importance de la correspondance dans l’oeuvre de Michel Butor, qui est encore – à elle seule – un continent inédit.

