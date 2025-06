Jean Giono, Colline

Préface, notes et dossier de Michel Gramain.

« La ville est loin, les chemins sont durs.

Quand le vent vient du sud, on entend en bas siffler le train et sonner les cloches.

Cela veut dire, seulement, que le temps est à la pluie.

De la ville, quand la brume de chaleur se déchire, on aperçoit les Bastides Blanches comme des colombes posées sur l’épaule de la colline. »

Dans un hameau isolé vivent treize personnes, dont le vieux Janet, alcoolique paralysé au fond de son lit. Entre hallucinations, prédictions, avertissements, il ne cesse d’évoquer la vie secrète de la colline telle qu’il se la représente et effraie les autres habitants. Bientôt, les malheurs s’abattent sur eux…

Publiée en 1929, Colline est une œuvre singulière, ancrée dans une tradition ancestrale tout en bousculant les codes romanesques de son époque. La force évocatrice du paysage, sa dimension mythique et tellurique font de Colline un roman emblématique de l’œuvre de Jean Giono et de la littérature française.