Mary Wollstonecraft, Olympe De Gouges, François Poullain De La Barre, Féministes. Trois textes essentiels

C’était au XVIIe et au XVIIIe siècle. De nombreuses femmes et de rares hommes donnaient alors de la plume et de la voix pour revendiquer les droits et l’émancipation des femmes. Le mot n’avait pas encore été créé, mais aujourd’hui c’est une évidence : elles et ils étaient féministes. Ce recueil vous offre les meilleures pages de trois d’entre eux. François Poullain de La Barre, dont les idées nourriront celles de Simone de Beauvoir, dénonce en précurseur les préjugés sexistes dans "De l’égalité des deux sexes" (1673). Mary Wollstonecraft, pionnière de la philosophie féministe, célébrée par Virginia Woolf et Emma Goldman, s’insurge contre les injonctions de la société patriarcale et affirme le rôle émancipatoire de l’éducation dans "Défense des droits de la femme" (1790). Et Olympe de Gouges, critique radicale du machisme révolutionnaire, invisibilisée pendant deux siècles, rappelle dans sa "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" (1791) que le principe d’égalité ne doit pas concerner que les hommes.