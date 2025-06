Françoise Passera et Guillaume Yverneau (éd.), Le Journal de guerre de Jeanne. Une jeunesse en Normandie, 1944.

Encore un témoignage sur le Débarquement? Certes, mais celui de Jeanne Le Corsu se distingue par sa spontanéité et la fraîcheur de son regard. Adolescente de 14 ans issue d'une famille d'agriculteurs de la plaine de Caen, elle écrit sur le vif les bouleversements qu'elle traverse, des premiers bombardements à la reprise de l'école parmi les ruines.Son journal, rédigé entre juin et novembre 1944, offre un éclairage rare et intime sur le quotidien des civils, l'exode, la présence des troupes allemandes puis britanniques et la lente reconstruction après la Libération. Sans détour et parfois avec humour, elle décrit les réactions de son entourage et la vie dans un territoire meurtri.Grâce à une introduction contextualisée et des annotations précises, ce témoignage unique éclaire sous un jour nouveau la guerre vue par les plus jeunes. À ce titre, il s'inscrit dans la continuité des travaux sur les écritures adolescentes et les regards juvéniles sur la guerre.Cet ouvrage s'adresse autant aux historiens qu'aux lecteurs curieux de découvrir la Seconde Guerre mondiale à hauteur d'enfant.

Remerciements

Prologue

Un témoignage rare

Genèse du journal

Transcription du journal de Jeanne Le Corsu

Autour du témoignage

Bibliographie