Alessandra Ballotti, Un héros immature. Formations littéraires en Scandinavie et en Italie

Comparer deux espaces culturels sinon « incomparables » du moins « incomparés » comme la Scandinavie et l’Italie, c’est chercher à saisir l’impact de la modernité littéraire de l’Europe du Nord sur la culture italienne entre 1870 et 1914. À travers différents genres littéraires de la « littérature de formation » et plusieurs types de minorité (sociale, politique, linguistique et culturelle), ce volume entend analyser les transferts culturels entre classiques scandinaves et auteurs italiens moins canoniques. Quelles traces inattendues ont marqué les personnages les plus célèbres de l’histoire de la littérature scandinave à l’instar de Peer Gynt, Niels Lyhne, Nora, Hedda Gabler, Mademoiselle Julie, Per Sidenius et Nils Holgersson ?

Le contexte sociopolitique et historique des pays scandinaves au tournant du XXe siècle est fondamental pour comprendre la façon dont la littérature scandinave est devenue un modèle pour les auteurs italiens. La présence d’une même figure littéraire émergente dans les lettres scandinaves et italiennes métaphorise les enjeux idéologiques de la modernité. La trajectoire du héros immature n’est autre que la figuration littéraire de sujets d’actualité qui vont du féminisme aux revendications politiques, pédagogiques et culturelles. Et si le héros et l’héroïne immatures pouvaient renverser ces rapports de pouvoir ?