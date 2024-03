Romain Benini, Laure Michel (dir.), Jean-Marie Gleize, littéralement

L’œuvre de Jean-Marie Gleize cherche, comme une nécessité proprement contemporaine, à mettre la littérature hors d’elle-même et à la maintenir dans cet état, comme s’il s’agissait d’en redéfinir ainsi le mode d’existence spécifique. Ce livre est la première somme théorique qui examine ce geste radical. Il en évalue la pertinence, en décrit les moyens mais aussi les conséquences dans le monde des lettres et des sciences humaines.

Certaines des études proposées ici observent comment, concrètement, l’écriture « littéraliste » se dégage des analogies ou des « images » véhiculées par les discours de domination qui nous imprègnent et que nous relayons. D’autres décrivent la façon dont, chez Gleize, la littérature se réinvente en exploration objective d’espaces non définis par les savoirs institués ou l’attention médiatique. D’autres encore examinent la manière dont la poésie, comme pratique, repense sa façon d’être en s’implantant dans des jeux de langage et des institutions qui lui sont ordinairement étrangères. Chacun de ces textes contribue à une reconception du littéraire hors du paradigme de la représentation, à sa redescription comme action directe dans des domaines privés et sociaux, intimes et politiques, mais encore innommés, et auxquels l’écriture donne lieu.

Depuis Poésie et figuration (1983), Jean-Marie Gleize [né en 1946] arpente les chemins de la « postpoésie » et de la création critique, de Lamartine à Denis Roche, en passant par Ponge et Rimbaud. En 1990, il publie le premier livre d’un cycle littéraliste (Léman, Seuil, collection « Fiction et Cie ») et crée la revue Nioques, dont il est toujours responsable. De 1999 à 2009, il dirige le Centre d’études poétiques à l’École normale supérieure de Lyon. Il entre et sort des cabanes.

Sommaire

Avant-propos, par Romain Benini et Laure Michel

Jean-Marie Gleize · Je deviens (fragments)

Ouverture

Geneviève Mouillaud-Fraisse · Matière de lac

Première partie : Écrire

Michel Murat · Taire Gleize

Jean-François Puff · « Musiques de la réduction » : vers et ligne chez Jean-Marie Gleize

Stéphane Baquey · Prises littérales et diction des lieux dans Tarnac, un acte préparatoire, Le Livre des cabanes. Politiques et Trouver ici. Reliques & lisières

Christophe Hanna · Écrire, concept opaque

Marion Naccache · « Years ago, I was working on a movie »

Jérôme Game · Filmécrire chez J.-M. G. ou d’un montage non parallèle

Deuxième partie : Motifs

Émilie Frémond · « Nous n’irons plus au bois » : paysages éventuels de la littéralité gleizienne

Benoît Auclerc · Pauvreté

Laure Michel · Circonstances

Nathalie Barberger · « Un nuage donc, plutôt que l’azur »

Lionel Cuillé · Un modèle de figuration : la toupie

Catherine Soulier · Une lecture : La Grille (2016) / « La grille » (2018)

Dispositifs

Patrick Sainton, Jean-Jacques Tomasso, Barbara Dimopoulou, Cécile Sans, « Suscitateur » (Nioques)

Éric Pellet · Hors la voix, agrégats pour un film à venir

Troisième partie : Dialogues, I

Marie Frisson · Jean-Marie Gleize, poète lakiste

Pauline Flepp · Traces de Ponge dans l’œuvre de Jean-Marie Gleize : parcours des origines et retour à la terre

Luigi Magno · Denis Roche prétexte, Jean-Marie Gleize lecteur de Denis Roche

Marcelo Jacques de Moraes · D’ici d’ailleurs, trouver ici avec Jean-Marie Gleize

Franck Fontaine · Chacun est le rescapé de l’autre

Vincent Vivès · « Sans titre », propositions pour Jean-Marie Gleize

Quatrième partie : Dialogues, II

Cécile Sans · Jean-Marie Gleize et la revue Nioques : « Je deviens »

Abigail Lang · Jean-Marie Gleize et Joshua Clover : « le son de la poésie et de la Commune qui cliquent ensemble »

Antoine Hummel · Continuer à y croire ? Continuer à en faire ? Gleize, Tarkos, Quintane et la poursuite de la poésie

Nathalie Quintane · Poésie, si on veut.

Florence Pazzottu · Sur un cahier abandonné…

—

Laure Michel est professeure de littérature à l’université Lumière Lyon 2, membre de l’équipe de recherche « Passages. Arts & littératures (xx-xxi) ». Spécialiste de poésie française et francophone des XXe et XXIe siècles, elle a publié un ouvrage sur René Char (René Char. Le poème et l’histoire. 1930-1950) et codirigé plusieurs collectifs, dont Les Poésies de langue française et l’histoire au XXe siècle (Presses universitaires de Rennes, 2014), Dominique Fourcade. Lyriques déclics (Hermann, 2020) et, récemment, Le Poète et le Joueur de quilles. Enquête sur la construction de la valeur de la poésie (XIV-XXIe siècle) (PURH, 2023). Son dernier ouvrage, en cours de publication, s’intitule À la lettre. Représentation et littéralité chez Emmanuel Hocquard et Jean-Marie Gleize.

Romain Benini est maître de conférences à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Il travaille essentiellement sur la poésie versifiée et son approche formelle (en particulier la métrique) et sur la chanson du XIXe siècle. Dernière publication (en codirection avec Cécile Narjoux) : La Langue de Bernard Noël. « Sur la langue un nom », aux Éditions universitaires de Dijon (2024).