Hélène Aji, Agnès Derail et Clément Oudart (éd.), T. S. Eliot agoniste, Lecture des poèmes

Américain puis britannique, protestant puis anglican, moderniste puis classique, T.S. Eliot parcourt au fil de sa vie plusieurs trajectoires de transition, voire de conversion, qui font de lui un poète pivot, représentant d’un cosmopolitisme masculin et blanc qui a très fortement façonné le canon poétique anglo-saxon du XXe siècle. Il produit une critique subversive de la civilisation et de la modernité telles qu’elles se manifestent dans les premières années du siècle, déplorant une décadence sociale et morale généralisée, précipitée, selon lui, par l’ère industrielle, la guerre et leurs innovations technologiques mortelles et amorales. L’utilisation elliptique et souvent cryptique des citations et de l’intertextualité, défiant les limites du langage, l’ironie corrosive de ses observations des mœurs contemporaines et la quête incessante d’une transcendance individuelle et collective, la mise en question de l’expression poétique même – telles sont les armes d’un combat poétique titanesque. Seul remède à cette condition humaine dégradée, la redéfinition du génie poétique, attribut d’un nombre réduit d’élus, ouvrirait la voie hypothétique d’une rédemption finale.

Table des matières :

Avant-propos, « Mélange adultère de tout », par Hélène AJI, Agnès DERAIL

et Clément OUDART

Mourning: Impossible, par Hélène AJI

« I will show you fear in a handful of notes » : T. S. Eliot, la culture et la marge, par Aurore CLAVIER

T. S. Eliot : surfaces et profondeurs, par Amélie DUCROUX

Hollow, Dry, and Cruel: T. S. Eliot's Symbolic Tradition, par Xavier KALCK

"I am always sure that you understand/ My feelings": Rethinking Emotional Expression and Repression in the Poetry of T. S. Eliot, par Nicholas MANNING

"The 'intractably unpoetic': Eliot's Media Sensibility", par Fiona MCMAHON

T. S. Eliot and the Paradoxes of Entropy, par Clément OUDART

Eliot's Pound Moment: Citationality in The Waste Land, par Marjorie PERLOFF

"O O O O that Shakespeherian Rag-": Popular Entertainment and High Culture in Eliot's Poetry, par Antonia RIGAUD

The Waste Land: The Micro- and Macropoetics of Multi-Rhythmicity, par Lacy RUMSEY

The Sonnet after the War: T. S. Eliot, Rupert Brooke, Claude McKay, par Benoît TADIÉ

Bibliographie

En bref