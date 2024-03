Alessandra Ballotti et Frédérique Toudoire-Surlapierre, Scandinavie, un voyage magnétique

Une promenade poétique à la découverte des arts et de l'âme des pays nordiques, à travers une iconographie choisie mêlant époques et médiums (littérature, peinture, photographie, arts décoratifs).

Prendre la direction du Nord, vers la Scandinavie, c'est appréhender la puissance de ses immensités glacées, c'est apprécier la beauté à couper le souffle de ses paysages, de ses forêts, de ses fjords, de ses archipels. C'est aussi se laisser porter par un art de vivre unique, en communion avec la nature, et un imaginaire foisonnant peuplé d'animaux étranges, de personnages féeriques et folkloriques. Convoquant des artistes de toute époque, ce livre invite à une traversée sensorielle et magnétique dans les images et les couleurs qui composent ces pays du Nord. Extraits littéraires, peintures à l'huile, photographies, aquarelles, installations artistiques se répondent dans un dialogue qui mêle passé et présent, naturel et poétique, visible et surnaturel.

Alessandra Ballotti et Frédérique Toudoire-Surlapierre enseignent la littérature et la culture scandinaves à Sorbonne Université. Elles analysent d'un point de vue comparatiste les différentes aires du domaine nordique.