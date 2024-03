Guillaume Blanc, La nature des hommes

Pendant la colonisation, pour sauver en Afrique la nature déjà disparue en Europe, les colons créent des parcs en expulsant brutalement ceux qui cultivent la terre. Et au lendemain des indépendances, avec l'Unesco ou le WWF, les dirigeants africains " protègent " la même nature, une nature que le monde entier veut vierge, sauvage, sans hommes.

Les suites de cette histoire sont connues : des millions de paysans africains expulsés et violentés, aujourd'hui encore. Mais comment a-t-elle pu advenir ? Qui a bien pu organiser cette continuité entre le temps des colonies et le temps des indépendances ? Guillaume Blanc répond à ces questions en plongeant le lecteur au cœur d'une étrange mission écologique mondiale, lancée en 1961 : le " Projet spécial africain ".

L'auteur raconte l'histoire de ce Projet, mais, plutôt que de suivre un seul fil narratif, il redonne vie à quatre mondes, que l'on découvre l'un après l'autre : le monde des experts-gentlemen qui pensent l'Afrique comme le dernier refuge naturel du monde ; celui des colons d'Afrique de l'Est qui se reconvertissent en experts internationaux ; celui des dirigeants africains qui entendent contrôler leurs peuples tout en satisfaisant les exigences de leurs partenaires occidentaux ; celui, enfin, de paysans auxquels il est demandé de s'adapter ou de disparaître. Ces hommes ne parlent pas de la même nature, mais, pas à pas, leurs mondes se rapprochent, et ils se rencontrent, pour de bon. Ici naît la violence. Car c'est la nature des hommes que d'échanger, pour le meilleur et pour le pire.

Table des matières :

Introduction. Violences en milieu naturel : du pourquoi au comment

Face au présent

Saisir le moment

Faire des choix

Une galerie d'institutions

Une galerie d'acteurs

1. Protéger l'Afrique des Africains. L'univers des experts-gentlemen

Arusha 1961. Tout changer, pour ne rien changer

Un projet " réellement international "

Aider l'Afrique à s'aider elle-même

Le parc, toujours le parc

De l'impérialisme à l'internationalisme. Histoires

Imaginaires coloniaux

Promouvoir le " développement "

Lutter contre la " surpopulation "

Ascension d'une Internationale conservationniste

De la préservation à la conservation

De l'action coloniale à la coopération internationale

WWF, la banque des experts

Pour conserver : mondialiser d'un côté, africaniser de l'autre

Un seul monde, une seule nature

L'" Afrique " comme catégorie écologique

Protéger la planète, agir en Afrique

L'Afrique comme " bombe humaine "

Sauver ce qui peut encore l'être

La quête (a)politique des experts

Pour guider l'empire : la science

Pour guider l'Afrique : les parcs

Pour l'emporter sur la décolonisation : la conservation

Visages et figures d'Afrique

Les Africains poursuivent l'oeuvre colonisatrice

La faune africaine vit encore

L'Afrique, ou l'échantillon originel du monde

2. Sauver la citadelle est-africaine. Le monde de ceux qui restent

Arusha 1961. Travailler dans une Afrique libérée

La nouvelle donne indépendantiste

Le succès conservationniste

Accompagner la transition indépendantiste. Histoires

Les coloniaux reconvertis en experts

Le moment postcolonial

À chaque rupture sa continuité

L'Internationale est-africaine

L'Afrique de l'Est, ou " le meilleur de l'Afrique "

Une " mission régionale "

Un véritable " régime circulatoire "

Au nom du dernier bastion de la nature

Tuer pour protéger

Contrôler pour conserver

Naturaliser, par tous les moyens

Avec les " Africains ", contre les " Africains "

Coopération d'un côté, répression de l'autre

L'indépendance menaçante, mais salvatrice

Un impossible rêve

Les scientifiques au pouvoir

Les baroudeurs administrateurs

Les coloniaux contre les incapables.

Un cauchemar

" Un gardien de parc sans vrai parc "

" Une fois pas plus, merci "

" Si seulement le gouvernement nous soutenait ! "

3. Gouverner l'Éthiopie. La nation-monde des dirigeants africains

Arusha 1961. Protéger la nature, faire de la politique

La nature aux Africains

Les Africains face aux experts

La naturelle extraversion de l'État africain. Histoires

La dépendance comme stratégie

L'art de l'entre-deux

L'Éthiopie subissante et agissante

Statut actuel : demandeur d'aide

Faire appel aux institutions internationales

Faire avec le monde extérieur

Négocier et consentir

Accepter la dépendance

De la conservation pour les étrangers, avec les étrangers

De la nature pour les anciens colons, sans les Éthiopiens

L'Éthiopie d'abord

Le monde au service de la nation

Se faire reconnaître par l'extérieur, puis s'imposer à l'intérieur

Un peu de nature, beaucoup de pouvoir

Maudits farenj'

Souveraineté contestée, souveraineté revendiquée

Arrogance coloniale contre fierté nationale

Être vainqueur... et vaincu

Revanches

Meurtres en milieu naturel

Ne fait pas la loi qui veut

Le prix du prestige

4. Vivre en parc. Le village global des anonymes

Arusha 1961. La nature des uns, la vie des Autres

À la recherche des subalternes. Histoires

Écouter les sans-voix

Retrouver les modes d'action

Du présent jusqu'au passé

Tekelakay, ou comment résister

La contestation du quotidien

À chacun son pouvoir

Qui dit nature dit violence

Mengest, le puissant du coin

S'imposer sur la nature et ses voisins

Conserver, surveiller et punir

Serateña, employé invisible

Parc et précarité

Les anonymes disparus

Dehaw : le pauvre

Survivre dans la " nature "

Subir l'injustice

Être privé

Yemiyastekaklew, le débrouillard

Mille et une façons de s'adapter

À chacun son histoire

Épilogue. Un peu de nature, beaucoup (trop) d'humanité

Quand s'achève le moment postcolonial

Quand débute le temps durable des postcolonies

Remerciements

Acronymes

Index

Références

Notes.