Nicolas Rouillé, L’Or et l’Arsenic. Histoire orale d'une vallée minière

La mine d’or et d’arsenic de Salsigne, dans l’Aude, a été l’une des plus grandes d’Europe. Fermée depuis vingt ans, elle a profondément marqué l’histoire de la région et transformé le territoire durant plus d’un siècle. Aujourd’hui, dans la perspective d’une relance minière, les enjeux environnementaux et sociaux de l’après-mine sont devenus brûlants.

Pendant près de trois ans, Nicolas Rouillé a recueilli la parole des habitants de la vallée : anciens mineurs et ouvriers de l’usine, militants écologistes, anciens patrons, syndicalistes, élus locaux ou simples résidents... « C’est Zola multiplié par dix », « ils ne savent pas qu’il y a eu une grande vie », « c’est fascinant, cette amnésie du paysage », « on avait l’or et la mine, maintenant on a le vent et les éoliennes » : tissés ensemble dans une forme de récit novatrice, leurs propos dessinent une histoire orale saisissante aux multiples facettes.

