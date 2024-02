Le 27 août 1980, à 3 heures du matin, les bulldozers entrent à Vincennes et dévastent tout sur leur passage, bâtiments comme arbres. Du Centre universitaire expérimental de Vincennes, il ne reste plus rien. Pas un débris, pas même une pancarte. Dans le Bois, les rêves se sont éteints. Fruit des luttes de Mai 68, cette expérience unique mit la liberté académique au cœur de sa construction : pédagogie révolutionnaire, abolition des rapports hiérarchiques et ouverture à tous. Foucault, Deleuze, Cixous ou Rancière y enseignèrent. Lacan, Pasolini, Marcuse ou Chomsky y marquèrent les esprits. Dans Vincennes. Heurs et malheurs de l'université de tous les possibles (Payot), François Dosse brosse le portrait de ces douze années: de la création de la crèche à celle des souks, des cours d’un bagnard à ceux sans maître ; des premiers enseignements de sexologie aux premières manifestations du MLF. Autant d’événements qui forgeront le mythe Vincennes.