Pilier des éditions du Seuil où il fut entre 1957 et 1991, l'éditeur de Jacques Lacan, Paul Ricoeur, Roland Barthes, Philippe Sollers, Alain Badiou, Jean-Claude Milner, Christian Jambet, Carlo Emilio Gadda, Italo Calvino, ami de Michel Foucault et de Paul Veyne, François Wahl est mort en septembre en 2014 [...]. [...] Analysé par Lacan entre 1954 et 1960, il joua un rôle fondamental dans la vie de celui-ci en l'obligeant en 1966 à réunir l'ensemble de ses textes dans un Opus magnum intulé sobrement Écrits, qui fut un véritable best-seller. Wahl permit encore à Lacan de fonder sa collection, "Le champ freudien", où furent publiés des textes classiques de Maud Mannoni, Octave Mannoni, Serge Leclaire et bien d'autres encore, avant de créer avec Paul Ricoeur la collection "L'ordre philosophique" qu'on ne présente plus. Ce n'est pas toutefois le Seuil mais les éditions bruxelloises La Part de l'Œil qui donnent à lire aujourd'hui sous le titre La Dissidence du sujet le copieux recueil de ses articles publiés sur plus de trente ans, des années 1970 à l’année 2006, dont la ligne directrice peut se ramener pour l’essentiel à celle d’un repérage du concept de sujet dans la philosophie contemporaine et l’introduction de ce concept dans le champ de l’esthétique.