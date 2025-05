Après l'atlas de la Vallée du silicium établi par Alain Damasio et déjà salué par Fabula, la collection Albertine des éditions du Seuil accueille un second titre : Alaska. L'usure du monde, co-signé par Charlotte Fauve et Claire Houmard. À Quinhagak, un village Yup’ik en Alaska, Charlotte Fauve et Claire Houmard ont participé un mois durant à des fouilles archéologiques « de sauvetage ». Dans ce journal d’urgence, Charlotte Fauve raconte ces journées d’excavation auxquelles participe la communauté, dans un combat contre le temps, la tourbe et les vagues. À cette plongée dans le quotidien d’une fouille et d’un village, Claire Houmard apporte son éclairage scientifique et replace chaque découverte dans l’histoire plurimillénaire du peuple Yup’ik. Il s’agit, pour les autrices, de saisir in extremis le passé – détruit en partie par la colonisation et menacé par le dérèglement climatique – avant qu’il ne soit emporté pour de bon. C’est une lutte contre la crise écologique et sociale, une lutte contre l’Usteq : l’usure du monde.

(Illustr. : Le village yupik de Newtok, en Alaska. Les terres sur lesquelles reposent le village rétrécissent et s'enfoncent en raison du réchauffement climatique, du dégel du pergélisol et de l'érosion. Newtok a été la première communauté alaskienne à amorcer cette relocalisation contrainte par le climat et de nombreux autres villages de la région devront bientôt leur emboîter le pas).