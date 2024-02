Olivia Gazalé, Le paradoxe du rire. Et si ce n'était pas toujours drôle ?

Le rire est un mystère. Quelle est son origine ? Est-il le propre de notre espèce ? Comment se déclenche-t-il ? Quels sont ses bienfaits et ses différentes fonctions ? Rituel social universel, il varie d’une époque et d’une culture à l’autre. Parfois joyeux, parfois haineux, le rire est tantôt une arme de défense et de subversion, tantôt une arme de domination et d’exclusion. Il n’y a pas un, mais des rires. C’est pourquoi la question « peut-on rire de tout ? » paraît insoluble.

Si l’on y répond oui, au nom de la liberté d’expression, on se montre insensible à l’humiliation subie par les cibles de la moquerie et du sarcasme. Si l’on y répond non, au motif que le rire peut blesser et outrager, on risque de faire le jeu des censeurs, voire de tuer le rire, qui est, par essence, transgressif, inconvenant et excessif.

Pour que ce soit drôle, il faut que cela perturbe, au risque de déplaire. Afin de démêler ce paradoxe, Olivia Gazalé nous invite à une plongée captivante dans l’histoire du rire, de l’Antiquité à nos jours, à la rencontre des penseurs, des auteurs comiques et des humoristes, d’Aristophane à Blanche Gardin, en passant par Rabelais, Voltaire et Oscar Wilde.