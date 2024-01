Corinne Maier, Me First !

« L’égoïsme, c’est la santé ! », disait Benoîte Groult – et pourtant, force est de constater que les femmes, prisonnières de leur souci de l’autre, l’oublient bien trop souvent. Comment se fait-il qu’encore aujourd’hui, alors qu’on ne cesse de parler à tout bout de champ d’égalité des sexes et des chances, la vie professionnelle et l’épanouissement individuel des femmes passent encore trop souvent au second plan ? Les chiffres sont parlants : 17 % des femmes au chômage ont quitté leur emploi pour s’occuper d’un proche contre 1 % des hommes, les temps partiels sont occupés à 75 % par les jeunes mères après une naissance, seulement 18 % des entreprises ont à leur tête une directrice… Le dénominateur commun, dans toutes ces données ? Le sacrifice altruiste de femmes « aliénées par l’amour », prêtes à mettre de côté leurs ambitions pour privilégier le bien-être d’un conjoint, des enfants, des parents…

Corinne Maier propose de se réapproprier un terme trop souvent pardonné chez les hommes, honni chez les femmes : l’égoïsme. Puisque l’apprentissage du care et de l’empathie aux petits garçons ne fonctionne pas, ou pas assez vite, insurgez-vous, mesdames, apprenez à vous mettre au premier plan, car l’égoïsme se cultive et se travaille – et ainsi, du geste individualiste, naîtra le bienfait collectif.

