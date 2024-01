Murs d'images d'écrivains (Exposition au Musée L, Louvain-la-Neuve)

2 février 2024 > 19 mai 2024

Entrez dans l'univers visuel de grands noms de la littérature et explorez les murs d'images qui ont nourri leur imagination et inspiré leur création.

Tableaux et photographies soigneusement accrochés, cartes postales punaisées dans du liège ou plus récemment images numériques « épinglées » sur un mur virtuel… Nous aimons nous entourer d’images, parce qu’elles nous évoquent des souvenirs, parce qu’elles ornent nos intérieurs, parce qu’elles nous inspirent. Ces images sont le reflet de notre histoire personnelle, sociale et culturelle. Qu'en est-il pour les écrivains et écrivaines ? Comment les murs d’images ont-ils influencé et influencent-ils encore aujourd’hui la création littéraire ? À partir de quand une pratique culturelle commune prend-elle un sens particulier pour un homme ou une femme de lettres ?

Fondée sur des dossiers d’archives et des témoignages contemporains, l’exposition Murs d’images d’écrivains présente plusieurs reconstitutions d’environnements visuels de bureaux d'écriture, montrées pour la plupart pour la première fois. Le parcours met en lumière les différentes formes et fonctions des murs d’images pour un écrivain, avec un éventail de cas variés, de la fin du 19e siècle à nos jours, d’Émile Verhaeren à Hélène Giannecchini et Philippe De Jonckheere, en passant par Roger Martin du Gard, Colette, Christian Dotremont ou encore Louis Aragon.

Cette exposition est réalisée dans le cadre du programme de recherche « HANDLING : Writers Handling Pictures. A Material Intermediality (1880-today) », dirigé par Anne Reverseau à l’UCLouvain et financé par le Conseil Européen de la Recherche (ERC) de 2019 à 2024 (bourse n° 804259).

Elle repose sur le travail collectif du livre : Anne Reverseau, Jessica Desclaux, Marcela Scibiorska et Corentin Lahouste, Murs d’images d’écrivains. Dispositifs et gestes iconographiques (XIXe-XXIe siècle), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2023.

Elle inaugure au Musée L un nouveau format d’exposition sous le label « Vitrine de la recherche » : une exposition dans un format réduit qui vise à valoriser les résultats de recherches universitaires sur un mode créatif et accessible au grand public. Cette exposition est étroitement liée aux missions d’enseignement et de recherche du Musée L. Les projets sont portés par des étudiant·es, chercheur·es et professeur·es de l’UCLouvain, souvent en collaboration avec des artistes. Ces derniers s’inscrivent dans la démarche de recherche-création de l’UCLouvain qui a pour objectif de favoriser les croisements entre arts et sciences.

Anne Reverseau, chercheuse qualifiée du FNRS et professeure de littérature à l'UCLouvain, et Jessica Desclaux, chargée de recherches au FNRS et à l’UCLouvain.

—

