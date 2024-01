Cahiers de littérature française 2023, n° 22 : "Déclinaisons du risque : pour une archéologie des imaginaires littéraires des XXe et XXIe s."

Cahiers de littérature française 2023, n° 22,

Déclinaisons du risque : pour une archéologie des imaginaires littéraires des XXe et XXIe siècles

Paris, Classiques Garnier, Cahiers de la littérature française, 2024

Fondée en 2005, la revue internationale Cahiers de littérature française rassemble des études qui associent, dans une perspective interdisciplinaire, la littérature et les arts visuels.

—

Sommaire en ligne…

Lire les résumés…

Franca Bruera, Anne Duprat,

Franca Franchi, Fiona McIntosh-Varjabédian

Avant-propos / Foreword 9

Alessandra Ferraro et Valeria Sperti

Défis et risques de la photoautobiographie contemporaine en France /

Challenges and risks of contemporary photoautobiography in France 13

Nunzia Palmieri

Le risque d’être mère. Une comparaison entre

deux générations de femmes écrivaines /

The risk of being a mother. A comparison between

two generations of women writers 35

Franca Bruera

« A-t-on le droit de sacrifier des individus

à l’avenir de la collectivité ? ».

La prise de risque de la parole chez Simone de Beauvoir /

“Do we have the right to sacrifice individuals for the future of the community?” The risk-taking of speech in Simone de Beauvoir 47

Valeria Marino

Performer le risque. Katalin Molnar et le « moi-virus » /

Performing the risk. Katalin Molnar and the “moi-virus” 61

Giacomo Raccis

Le risque de l’histoire et le besoin de bonheur.

La mischia de ValentinaMaini /

The risk of history and the need for happiness.

La mischia by Valentina Maini 79

Samuel Holmertz

L’économie du risque à l’épreuve de l’acte gratuit

dans Les Caves du Vatican d’André Gide /

The economy of risk put to the test of the gratuitous act

in André Gide’s Les Caves du Vatican 101

Francesca Quey

Au risque de trop s’y risquer, l’écriture à l’épreuve de la désintégration. Les manuscrits mescaliniens d’Henri Michaux /

At the risk of going too far, writing under the test of disintegration.

The Mescalian Manuscripts of Henri Michaux 121

Alessandro Grosso

Le risque de représailles. Jean-Benoît Puech et Éric Chevillard

face aux répercussions interpersonnelles de l’écriture /

The risk of reprisals. Jean-Benoît Puech and Éric Chevillard

face the interpersonal implications of writing 147

Fiona McIntosh-Varjabédian

Destin et hasard dans Gun Island d’Amitav Ghosh (2019).

Une fable pour une ère de chaos et de risques climatiques /

Destiny and chance in Amitav Ghosh’s Gun Island (2019).

A narrative fable for an era of chaos and of climate risks 173

Franca Franchi

Le naufrage de la notion d’imitatio naturae.

Les migrations de l’imaginaire du jardin /

The collapse of the notion of imitatio naturae.

The migrations of the imaginary of the garden 191

Résumés et présentation des auteurs 211

Sommaire des précédents Cahiers 221