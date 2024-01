Christian Berner et Emmanuel Renault (dir.), Critique immanente. Histoire et actualité

La critique immanente désigne une opération critique qui se veut intérieure et non extérieure à l'objet critiqué, qu’il s’agisse de textes, d’œuvres, de pratiques et d’institutions et même de sociétés dans leur globalité. Aujourd’hui, c’est le plus souvent en rapport avec la critique sociale que ce concept est discuté, notamment par la théorie critique francfortoise. Les contributions réunies dans ce volume s’attachent d’une part à l’histoire du concept (Hegel, Marx, Benjamin, Adorno), d’autre part aux discussions les plus contemporaines sur les modèles de la critique sociale qui exigent de partir de normes ayant validité sociale dans les sociétés critiquées (Walzer, Habermas, Honneth).