Prix Jacques Rivière 2025

Prix de recherche « Jacques Rivière »

Le prix de recherche « Jacques Rivière » récompensera chaque année un travail universitaire francophone en lien avec la vie et/ou l’œuvre de l’écrivain et critique Jacques Rivière. Il a été créé et doté par l’AJRAF (Association des amis de Jacques Rivière et d’Alain-Fournier) qui s’attache, depuis 1975, à mettre en valeur les écrits de ces deux amis de jeunesse.

Mis en œuvre dans la perspective de la commémoration, en 2025, du centenaire de la mort de Rivière, le prix est ouvert à tous et distinguera une production courte respectant les exigences d’un écrit universitaire (article ou mémoire de recherche). Celle-ci pourra indistinctement relever des différents champs disciplinaires susceptibles d’éclairer l’œuvre et le parcours intellectuel de l’écrivain : littérature, histoire, études culturelles, histoire de l’art, etc.

Les travaux présentés ne devront pas être antérieurs de plus de deux ans à la date de leur soumission, et ne pourront lui être soumis qu’une fois. L’un d’entre eux donnera lieu, lors d’une cérémonie de remise de prix, à l’allocation d’un prix de 1000 euros susceptible d’être partagé entre plusieurs auteurs s’il s’agit d’un travail collectif. Si le mémoire ou l’article était inédit ou libre de droits, il pourrait faire l’objet, avec l’accord de son auteur, d’une publication sur le site de l’association : https://www.association-jacques-riviere-alain-fournier.com/

Objet

Le prix Jacques Rivière a pour ambition de valoriser l’œuvre et l’héritage de cet écrivain et critique, dont de larges pans sont encore mal connus. À cette fin, il récompensera un article ou mémoire portant sur les questions suivantes :

- L’œuvre de Jacques Rivière à proprement parler, qui pourra être abordée sous tous les angles (histoire littéraire, narratologie, stylistique, sociologie de la littérature, etc.) et sous toutes ses formes, depuis les écrits de soi (carnets, correspondance) jusqu’à la fiction, en passant par les essais ou les écrits médiatiques.

- Le parcours intellectuel de Rivière et/ou de ses proches (Alain-Fournier, Artaud, Paulhan, etc.), en particulier les écrivains œuvrant à ses côtés durant ses années NRF (1911-1925), interrompues par l’expérience de la Grande Guerre : Copeau, Proust, Mauriac, Valéry, Aragon, Gide, etc.

- Le travail critique de Rivière et son héritage : passée de l’abstraction (avec l’écriture de nombreux essais et textes médiatiques jusqu’en 1913) à une dimension plus concrète lorsqu’il prend la tête de la NRF en 1918, et qu’il s’attache à repérer les talents de son temps, l’approche de la littérature dont témoigne la production de Rivière n’en repose pas moins sur de puissantes lignes directrices, mises en exergue par Alix Tubman-Mary dans sa réédition d’Études et dont les travaux soumis pourront étudier le fonctionnement et les héritages. Parmi ces caractéristiques, la recherche, derrière l’amour fervent de Rivière pour certaines œuvres, d’outils capables de rationaliser leur pouvoir quasi-ontologique de nous arracher au monde, son goût certain pour la modernité et les avant-gardes, ou encore son engagement personnel de tout instant au sein d’une œuvre critique laissant toujours percevoir la complexité de son propre itinéraire intellectuel et spirituel[1].

Jury

Deux rapporteurs seront désignés pour chacun des travaux parvenus au jury, qui décidera collégialement de l’attribution du prix. Seront pris en compte la qualité de la démarche scientifique et de ses résultats, la pertinence du travail par rapport aux objectifs du prix, ainsi que les qualités d’expression.

Composé d’universitaires et de personnalités reconnues pour leur expertise sur l’œuvre de Rivière, ledit jury sera composé comme suit pour la session 2025 :

- Hélène Baty-Delalande, université Rennes 2

- Éric Benoît, université Bordeaux-Montaigne – IUF

- Nicolas Bianchi, université Toulouse 2 Jean-Jaurès

- Nicole Boinet, membre du C.A. de l’AJRAF

- Ariane Charton, présidente de l’AJRAF

- Jean-Marc Quaranta, université d’Aix-Marseille

- Agathe Rivière-Corre, secrétaire générale de l’AJRAF

- Cécile Yapaudjian-Labat, université d’Aix-Marseille

Dossier

Chaque dossier de candidature comportera :

- le mémoire ou l’article ;

- un résumé d’une page maximum, adressé au jury et présentant les principales conclusions de la recherche – et en particulier son apport à la connaissance de Rivière et de son œuvre ;

- un formulaire de candidature sur page libre comportant nom, prénom, courriel, adresse, numéro de téléphone et biobibliographie (statut, cadre d’exercice, éventuelles publications antérieures, etc.). La mention suivante sera apposée en bas du document et suivie d’une signature : « J’atteste participer à l’édition 2025 du prix Jacques Rivière, être l’unique auteur du présent travail et avoir dûment répertorié mes emprunts à travers des citations référencées. »

Calendrier

Date d’ouverture de l’appel à candidatures : 1er février 2024

Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2025

Le dossier, composé d’un unique fichier pdf comportant toutes les pièces requises, sera envoyé à l’adresse suivante : arianecharton@yahoo.fr

—

[1] Alix Tubman-Mary, préface à Études. L'œuvre critique de Jacques Rivière à La Nouvelle Revue Française, 1909-1924 (Cahiers de la NRF, Paris, 1999).