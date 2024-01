Colloque en Études francophones de la côte pacifique 2024 (Vancouver, Canada)

L'appel à communications pour le CEFCP 2024 est prolongé jusqu'au 10 février 2024.

Organisé annuellement par trois universités de la côte ouest canadienne (l’Université Simon Fraser, Université de la Colombie-Britannique, l’Université de Victoria), le Colloque en Études francophones de la côte pacifique (CEFCP) s’adresse aux étudiant·e·s des cycles supérieurs (p. ex. maîtrise et doctorat) dans le domaine des études francophones en lien avec l’éducation, les études culturelles, littéraires et linguistiques, et les sciences sociales. Cette manifestation vise le partage et la réflexion collective autour d’enjeux vastes et inclusifs qui interrogent nos savoirs, savoir-faire et savoir-être. Le CEFCP est ouvert à la communauté étudiante canadienne et internationale.

Le colloque se tiendra en format hybride les 25 et 26 avril 2024 : les participant·e·s auront le choix de prononcer leur communication en personne ou en ligne (via Zoom).

Parler d’espoir aujourd’hui, alors que notre monde semble en situation de catastrophe imminente – catastrophe climatique, géopolitique, sociale, humanitaire –, peut paraître naïf. C’est oublier que l’espoir est le mécanisme par lequel nous parvenons à envisager des avenirs différents de notre présent, et qu’il est le prérequis indispensable de toute action politique ou sociale concrète. Pour lutter pour un avenir meilleur, il faut d’abord croire en la possibilité de cet avenir. Le CEFCP 2024 propose de prendre au sérieux cette notion d’espoir, forcément plurielle et multiforme, et de l’examiner d’un regard critique, car la lucidité est la meilleure alliée d’un espoir bien conçu. Penser l’espoir, c’est aussi penser ses limites : le désespoir, le désenchantement, le cynisme, la défiance, le doute. C’est aussi reconnaître que le rêve de l’un peut être le cauchemar d’un autre, et qu’il peut y avoir un gouffre entre la pensée et l’action. Nous chercherons donc lors de ce colloque à examiner l’espoir comme un objet polymorphe, dont les réalisations, les enjeux, les limites et les potentialités sont multiples. Le présent appel s’adresse aux étudiant·e·s des cycles supérieurs travaillant sur des questions francophones, particulièrement en lien avec l’éducation, les études culturelles, littéraires et linguistiques, sans exclure tous ceux d’autres spécialités s’intéressant de près aux territoires et cultures francophones et à la langue française dans le cadre de leurs recherches (histoire, géographie, économie, sociologie, etc.). Les propositions et les communications seront en français.

Nous sollicitons cette année des communications sur les axes de réflexion suivants (qui ne sont pas exclusifs) :

Utopies (et dystopies)

Le multilinguisme : questions, approches et pratiques

Les langages de l’espoir

Le radicalisme en pensée et en acte

Luttes sociales contemporaines

La prospective et la spéculation

Réalisme et idéalisme

Les modèles de société alternatifs

La justice sociale

La justice climatique

Espoirs et craintes autour des nouvelles technologies

La notion d’émergence

Espoirs religieux et profanes

Perspectives postcoloniales ou décoloniales

Les idéologies du progrès

Révolutions, rébellions, révoltes

Espoirs et désespoirs

Espoirs et désespoirs Le développement durable

Pluralisme, diversité, inclusivité

La lutte pour l’égalité et l’équité

—

Les propositions de communication devront parvenir à l’adresse suivante : cefcpvancouver@gmail.com au plus tard le 10 février 2024. Chaque soumission devra comporter les éléments suivants :

· La proposition elle-même, y compris un titre (250 à 350 mots maximum)

· Une brève bio-bibliographie, incluant une indication de votre institution de rattachement (150 mots maximum)

· Une indication du format de présentation que vous privilégiez : en personne (à l’Université de la Colombie-Britannique, campus de Vancouver) ou en ligne (sur Zoom)

Les soumissions recevront un avis d’acceptation au plus tard le 10 mars 2024.

Site internet du CEFCP : https://blogs.ubc.ca/cefcp2024/