""Caliste et le patriarcat dans le roman d’Isabelle de Charrière". Conf. d'A.M. Garcia Martinez (Séminaire Patriarcat et héritage. Propriété, répartition et transmission dans l'Europe moderne, Paris Nanterre & en ligne)

Ce séminaire se fixe pour objectif d’étudier l’émergence, dans l’Europe moderne, d’une conception à la fois juridique, philosophique et politique nouvelle de l’héritage. Cette conception nouvelle implique notamment une transformation de ses modalités, et de la manière dont celui-ci distribue et redistribue la propriété et l’autorité au sein de la famille et de la société patriarcales. Nous nous intéressons aux évolutions de cette répartition à la fois horizontale, au sein des fratries, et verticale, des parents aux enfants et à la manière dont cette répartition s’étend aux filles comme aux garçons, via les régimes dotaux notamment, pour entamer l’édifice patriarcal.

Le 25 janvier 2024, 15h-16h30

Université Paris Nanterre, Bâtiment Max Weber (W) Salle de séminaire 1

La séance se déroulera en hybride.

Elle sera accessible à distance à partir du lien suivant: https://meet.google.com/iqu-wtnd-nvf

Nous entendrons :

Aurora Maria Garcia Martinez (Université Autonome de Madrid)

"Caliste et le patriarcat dans le roman d’Isabelle de Charrière"

Née en Hollande, Isabelle de Charrière (1740-1805) a rassemblé dans son salon de Colombier près de Neuchâtel des gens de lettres dans l’esprit des Lumières. Admiratrice de Rousseau et de Diderot, elle fréquenta l’abbé de Raynal, Constant, Madame de Staël et entretint une correspondance avec James Boswell. Elle est l’autrice du roman épistolaire Caliste, ou continuation de Lettres écrites de Lausanne (1785) dans lequel elle fait un état détaillé de son monde, de sa société, donnant un aperçu de sa culture littéraire et politique, de la perception tant de son entourage suisse que de l’étranger.

Le propos sera de mettre en exergue les informations recueillies dans ses Lettres afin d'avoir une vision du concept social du mariage et de ce qui était considéré comme adéquat voire décent dans une société protestante fermée et traditionnelle de province, car Caliste est une relation soumise à l'opinion publique et à l'autorité patriarcale, sacrifiée pour éviter le déshonneur de la famille. Nous verrons comment l'amour affronte l'autoritarisme patriarcal.

—

Aurora Maria Garcia Martinez est professeure adjointe à l'Université autonome de Madrid depuis février 2022 et enseigne la langue française. Son activité scientifique s'articule autour de la traduction français-espagnol-français, de la littérature francophone du XVIIIe siècle, des études de genre et de la langue française. En 2019, elle a soutenu sa thèse de doctorat en Langues et Cultures sur l'œuvre d’Isabelle de Charrière (1740-1805), en réalisant l'analyse traductologique de trois de ses romans, ainsi que la traduction inédite en espagnol de deux d'entre eux. (Las novelas provincianas de Madame de Charrière: Lettres neuchâteloises (1784), Lettres écrites de Lausanne (1785), Caliste, ou continuation de Lettres écrites de Lausanne (1787). Versiones españolas y análisis traductológico, thèse. Université de Cordoue : UCOPress (2019) En ligne : http://hdl.handle.net/10396/18443 Elle est également l’autrice de Isabelle de Charrière contestataire. Cahiers staëliens, Germaine de Staël et le Groupe de Coppet-Le Groupe de Coppet et l’écriture polémique, nº 70. Paris : Classiques Garnier (2020), pp. 27-41 et de Isabelle de Charrière, Germaine de Staël : ¿dos rivales en tiempos de la Ilustración? Escritoras y personajes femeninos en relación. Madrid : Dykinson (2021), pp. 475-493.