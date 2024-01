Home : Les sens d'une maison

Justine Feyereisen, Rosanna Gangemi, Arvi Sepp et Dag Houdmont (dir.)

Montpellier : Presses Universitaires de la Méditerranée, 2023.

Série PoCoPages, coll. « Horizons anglophones ».

This book is the result of a critical and collective long-term reflection that originates in the cycle of interuniversity seminars, Home, initiated in Brussels in 2018, around the polysemic aspects and porous borders of the notion of ‘home’. Any attempt at definition raises the question of whether home corresponds to a place, a space, a feeling—in the singular or plural—, to practices or states of being in the world, as well as to its inhabitants, their concrete and symbolic lives, their memories and their class, gender, generational, and racial relations. And we will raise it from the point of view of contemporary literature and arts to better grasp their role in the understanding of a domestic spatiality.

Cet ouvrage est le réceptacle d’une réflexion critique et collective au long cours qui trouve son origine dans le cycle de séminaires interuniversitaires, Home, initié à Bruxelles en 2018, autour des facettes polysémiques et des frontières poreuses de la notion de « home ». Toute tentative de définition pose la question de savoir si home correspond à un lieu, un espace, un sentiment — au singulier ou au pluriel —, à des pratiques ou à des états d’être au monde, ainsi qu’à ses habitants, à leur vie concrète et symbolique, à leur mémoire et à leurs rapports de classe, de genre, de génération et de race. Et nous la poserons à partir de la littérature et des arts contemporains afin d’en comprendre le rôle dans cette appréhension d’une spatialité domestique.

Contents

Justine Feyereisen, Rosanna Gangemi, Arvi Sepp et Dag Houdmont (dir.)

Home : Les sens d'une maison dans l'art et la littérature contemporains

Justine Feyereisen, Rosanna Gangemi & Arvi Sepp, Home : Les sens d'une maison

Homeland

Nicolas Rault, L’habitation à l’épreuve du monde

Cristina Álvares, No Home. Le devenir-ghetto du monde dans Tropique de la violence de Nathacha Appanah

Home Away From Home

Charikleia Magdalini Kefalidou, Paradise Lost, Paradise Regained? William Saroyan’s and David Kherdian’s Portrayals of the United States as a New Home(Land)

Anna Federici, Les maisons de la migration : les écrivaines italiennes de la migration balkanique

Dorota Walczak-Delanois, Les (im)possibles maisons poétiques de Marian Pankowski

Back Home

Valentina Pancaldi, La troisième langue ou le chemin de retour au foyer familial

Karolina Svobodova, Le lieu culturel comme maison. Un idéal en héritage et des effets imprévus quand le familier l’emporte

Hyein Lee, « Chez moi ailleurs » : Chantal Akerman et ses documentaires

Women for a Sub-Verted Home

Émilie Piat, Du cauchemar au spectacle : réappropriation parodique de l’espace domestique dans la poésie féminine britannique contemporaine

Paola Del Zoppo, Heimlich and Silent as the Grave. The Last Dwelling as the Only Possible Home in Margarete Böhme’s Tagebuch einer Verlorenen

Isabelle Doneux-Daussaint, Duras : La maison ou le symbole absolu

Abstracts

Bio-Bibliographical Notices.