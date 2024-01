Présentation de livres autour du rose

Le 1er février l’Humathèque reçoit Kévin Bideaux, Pierre-William Fregonese et Dominique Grisard pour rendre justice au rose.

Date: le 1 février 2024 à 17 h 30

Lieu: Humathèque Condorcet, Open Space, Espace Françoise Héritier, 10 cours des Humanités, 93322 Aubervilliers Cedex

Entrée libre

2023 aura peut-être été l’année du rose. Le film Barbie a triomphé sur tous les écrans et dans les médias en transformant la poupée Mattel en girl power féministe… Mais l’histoire et les valeurs (contre-valeurs ?) du rose sont plus nuancées, complexes que celles véhiculées par le film marketé à l’air du temps par Mattel et que tous les clichés auxquelles la couleur est généralement réduite : couleur de filles, de pédés et de cerisiers du Japon. Si les sciences humaines ont mis du temps à s’intéresser aux couleurs, il leur en a fallu plus encore pour prendre comme objet d’étude le rose, trop connoté de superficialité. Deux livres sont venus en 2023 réparer cette injustice chromatique : Rose. Une couleur aux prises avec le genre (éd. Amsterdam) de Kévin Bideaux et L’invention du rose. Couleur Japon, histoire monde (PUF) de Pierre-William Fregonese.

Le premier est principalement nourri de culture occidentale, le second de la société japonaise. Ils seront présentés par leur auteur à l’Open Space, au milieu de l’exposition "Rose is…" imaginée par Kévin Bideaux et organisée par l’Humathèque. Sera également présente, en visioconférence, Dominique Grisard.

La séance sera suivie du vernissage de l’exposition "Rose is..."





Intervenantɛs: