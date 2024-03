Le sens de la formule

Qu'est-ce donc qu'une formule ? Les neuf contributions réunies par Emilia Hilgert, Georges Kleiber, Silvia Palma sous le titre La notion de formule en linguistique (Lambert-Lucas) apportent à la question une réponse à la fois générale, particulière et historique. Générale en ceci qu’elles établissent toute une palette de conceptions métalinguistiques de la notion de formule en sciences du langage, points de vue multiples conduisant à diverses passerelles entre les unes et les autres, pas toujours compatibles. Particulière parce qu’elles analysent des formats et des marqueurs formulaires spécifiques. Historique enfin, parce qu’elles enquêtent sur l’histoire de la notion et du mot formule lui-même.

Rappelons la récente livraison de Fabula-LhT consacré à "La Littérature en formules", à l'initiative d'Olivier Belin, Anne-Claire Bello et Luciana Radut-Gaghi, et adossé à un dossier d'Acta fabula consacré à un ensemble de parutions consacrées à la même question.