Emanuele De Luca & Andrea Fabiano (dir.), L'apothéose d'Arlequin

Fondée par des comédiens italiens sous le règne de Louis XIV et réouverte en 1716, la Comédie-Italienne de Paris représente un cas unique dans le système rigide des théâtres parisiens sous l’Ancien Régime.

Le présent volume est l’aboutissement d’un long parcours de recherche pluriannuel sur la présence des Italiens à Paris. L’approche interdisciplinaire et pluridisciplinaire des contributions permet de mieux appréhender les éléments administratifs du théâtre, les liens avec la politique culturelle française et l’apport des comédiens, des dramaturges et des musiciens italiens et français de la Comédie-Italienne.

Celle-ci est envisagée ainsi dans son ensemble, en tant que théâtre binational pluri-spectaculaire, redevable d’un système précis de fonctionnement artistique, corporatif et artisanal : la commedia dell’arte comme production spectaculaire propre au théâtre professionnel italien qui englobe des champs performatifs extrêmement variés en suivant le goût du public pour les nouveautés et en dialoguant avec la tradition théâtrale française. De Riccoboni à Veronese, de Marivaux à Goldoni, de Favart à Piis, de Duni à Grétry, de Lelio le fils à Diderot, le volume trace le cheminement unique de la Comédie-Italienne dans le paysage de la création théâtrale d’Ancien Régime.

Télécharger l'ouvrage et les articles en accès libre…