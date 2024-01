Anne Tomiche & Frédéric Regard (dir), Genre et manifestes

Depuis son ancêtre de 1848, le Manifeste du parti communiste, le manifeste a été une forme constamment reprise, théorisée comme telle au début du XXe siècle par l’avant-garde futuriste. Il est même devenu un genre très actuel, tout particulièrement pour soulever des questions de genre (manifestes artistiques sur le genre, manifestes pour l’égalité des sexes, contre les inégalités de genre, etc.).

Mais si l’objectif de ces prises de parole est clair, les implicites de la forme elle-même ainsi que la relation entre la forme générique et les questionnements genrés restent largement impensés. Le genre du manifeste a-t-il un genre ? Sa rhétorique s’inscrit-elle dans un dispositif de domination patriarcale ? Ou parvient-elle à s’en défaire ?

Ce sont tous ces rapports entre genre et manifestes que ce volume entreprend de répertorier et d’étudier.

Table des matières :

Avant-propos

Frédéric Regard & Anne Tomiche, Introduction. Le manifeste en ses genres : pour une approche genrée d’une forme actuelle

Première partie - Genre et manifestes politiques

Geneviève Fraisse, « Craignez le réveil de la vérité »

Anne Rouhette, Trouble dans le genus : Mary Wollstonecraft et Vindication of the Rights of Woman (1792)

Claudette Fillard, Seneca Falls 1848 : manifeste d’un nouveau genre

Naomi Toth, Le regard politique : photographie, féminisme et manifestes dans Trois guinées de Virginia Woolf

Fanny Monbeig, Femmes, race et classe, manifeste du Black Feminism pour une intersectionnalité révolutionnaire

Deuxième partie - Genre et manifestes modernistes

Silvia Contarini, Homme nouveau, femme nouvelle : les apories futuristes

Hélène Aji, « Leave art alone » : Blast phallogocentrique

Diane Drouin, Futurisme, féminisme et fluidité du genre : les manifestes de Mina Loy

Caroline Pollentier, « L’altérité de l’utopie » : fictions du tiers dans les manifestes de Virginia Woolf

Guillaume Bridet, Le bastion masculin du manifeste surréaliste (1922-1977)

Troisième partie - Genre et manifestes post-modernistes

Dominique Samson Wittig, L’œuvre de Monique Wittig au prisme du manifeste. La décennie 1968-1978

Laurent Dubreuil, Des genres : à partir du Rire de la Méduse d’Hélène Cixous

Viviana Birolli, Le manifeste-performance « Maintenance Art. Manifesto! » (1969) de Mierle Laderman Ukeles : genres du manifeste, manifeste du genre

Hugues Marchal, Troubles dans le temps : L’Art Charnel d’ORLAN

Claire Stolz, Retour sur l’exposition Salope ! et autres noms d’oiselles : une exposition, une manifestation, un manifeste

Danielle Perrot-Corpet, King Kong Théorie de Virginie Despentes ou l’art de manifester (le) « hors-champ »

Marie-Pierre Harder, Du genre manifeste à la (rabat-)joie manifeste ? Poétique comparée du « Killjoy Manifesto »de Sara Ahmed (2017) et du « Dyke Manifesto » des Lesbian Avengers (1993)

Quatrième partie - Envoi

Le degré zéro du manifeste

Pascal Aquien, Fini/infini : le journal d’Olivia, MtF

Notices bio-biliographiques