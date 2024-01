Hilda Doolittle, Portrait d’aujourd’hui

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Juliette Frustié

Préface de Antoine Cazé

Les premières amours féminines, un texte de jeunesse inédit de la grande poétesse américaine.

Dans cette œuvre d’introspection poétique, la grande écrivaine américaine Hilda Doolittle explore et revisite deux de ses relations marquantes à travers Mite, le personnage principal. Elle rencontre tout d’abord Josepha, dont elle tombe amoureuse. Après un voyage en Europe, les deux jeunes femmes sont séparées. Josepha se marie, Mite aussi, sans que celle-ci ne soit réellement satisfaite. Son époux Basil la trompe ouvertement, la laissant à sa solitude. Plus tard, nous assistons aux prémices des amours de Mite et Althea, à leurs errances dans la forêt et leurs réflexions sur leur place dans le monde.

Portrait d’aujourd’hui fait partie du cycle autobiographique de H.D. mais demeure une œuvre en soi.

«Ce que nous livre H.D. dans son Portrait, c’est aussi et peut-être surtout, à travers la description de l’intime autobiographique, la conquête d’une écriture libre, délivrée des canons du passé comme des injonctions factices d’une avant- garde déjà morte : une écriture enfin relâchée dans l’intensité d’un aujourd’hui.

Le Portrait d’aujourd’hui selon H.D. est celui d’une création sororale qui permet au « Monde visible », dans lequel s’inachève le récit, d’advenir et de s’affirmer.» Antoine Cazé

Un portrait, une peinture ? Aujourd’hui, on ne peut pas peindre comme on peignait hier. On ne pourra pas peindre demain comme on peint aujourd’hui. Un portrait, une peinture ? Ne le peignez ni à la mode d’hier, passionnée et rigide, ni à celle que l’on s’imaginait hier pour après-demain, quadrillée, hachée, géométrique, prismatique. N’essayez pas de peindre la destruction que l’on imaginait hier pour après-demain, ni les canons de beauté d’hier. Essayez plutôt, de quelque manière que ce soit, de le peindre un portrait d’aujourd’hui. H.D.

Avec le concours du CNL, Centre National du livre