Émeline Jouve, Géraldine Prévot, Federal Theatre Project (1935-1939)

Le Federal Theatre Project (FTP) constitue une aventure singulière dans l’histoire du théâtre américain, inédite à l’époque et jamais réitérée sous cette forme. Dirigé pendant ses quatre années d’existence, de 1935 à 1939, par l’autrice, dramaturge et metteure en scène Hallie Flanagan, il s’inscrit dans l’ensemble des mesures mises en place par l’administration Roosevelt dans le cadre du programme du New Deal, au sein de la Work Progress Administration (WPA) dirigée par Harry Hopkins. Federal Theatre Project (1935-1939) : contexte et enjeux constitue la première étude française d’envergure sur cette période essentielle de l’histoire du théâtre américain. En mêlant approches transversales et études de cas, ce volume rassemblant les contributions de chercheuses, chercheurs et artistes se propose de mettre en lumière les angles morts et les figures oubliées de cette période de l’histoire théâtrale américaine, faisant le pari que ces oublis eux-mêmes racontent quelque chose de l’historiographie de cette période et, en retour, des regards contemporains que nous pouvons porter sur elle. L’ouvrage s’inscrit dans une perspective résolument transdisciplinaire, à l’image de ce que fut le FTP, en proposant des articles sur le théâtre à proprement parler mais aussi la musique et le cinéma.

The Federal Theatre Project (FTP) is a singular adventure in the history of American theater, unprecedented at the time and never repeated at such. Headed during its four years of existence, from 1935 to 1939, by the author, playwright and director Hallie Flanagan, it is part of the program set by the Roosevelt administration as part of the New Deal, within the Work Progress Administration (WPA) directed by Harry Hopkins. Federal Theatre Project (1935-1939): Context and Issues is the first French volume on this essential period in the history of American theater. By combining cross-disciplinary approaches and case studies, this volume, which brings together contributions from researchers and artists, aims to shed light on the blind spots and forgotten figures of this period of American theatrical history, considering that these omissions themselves tell us something about the historiography of this period and, in turn, about the contemporary views we can take on it. The book is resolutely transdisciplinary, as was the FTP, with articles on theater itself, but also on music and film.

