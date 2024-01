Jérôme Garcin, Écrire et dire

Au moment de quitter Le Masque et la Plume, Jérôme Garcin se met à nu. Sur le ton de la confidence et avec une sincérité poignante, il raconte son histoire familiale, la longue généalogie médicale dont il est issu, les drames qui l'ont frappé depuis l’enfance, sa passion presque thérapeutique pour les chevaux et l’écriture, le lien mystérieux entre les deux. Il nous parle des personnages intimes ou mal connus, aux vies souvent trop brèves, qui peuplent ses livres. Et revient sur les grands moments de sa vie publique, d’homme de radio, de télévision et de journaux.

Ce livre, né des entretiens de Jérôme Garcin avec Caroline Broué pour la série d’émissions « À voix nue » diffusée sur France Culture en mai 2023, peut se lire comme une fugue de Bach, une causerie au coin du feu, une chevauchée inédite sur les sentiers de l’homme et de l’écrivain.