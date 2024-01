Lettres Modernes Minard : un éditeur au service des chercheurs en littérature

Lettres Modernes Minard, maison d’édition fondée en 1954 par Michel Minard, se consacre à la publication de travaux universitaires dans le domaine des littératures française, francophone et comparée. Elle appartient actuellement au groupe Classiques Garnier, au sein duquel elle conserve une totale indépendance scientifique. Classiques Garnier assure la mise en page, la fabrication et la commercialisation des ouvrages de Lettres Modernes Minard, en format papier et numérique.

Lettres Modernes Minard a assis sa réputation internationale sur le respect d’exigences éditoriales et scientifiques rigoureuses, garanties par un comité directeur attaché à ces valeurs et par un comité de lecture composé de spécialistes reconnus. Le comité directeur est actuellement composé de Philippe Antoine et de Pascale Auraix-Jonchière (professeurs à l’Université Clermont-Auvergne), de Llewellyn Brown (professeur au lycée international de Saint-Germain en Laye), de Jean-Yves Laurichesse et de Julien Roumette, sous la présidence de Patrick Marot (tous trois professeurs à l’Université Toulouse-Jean Jaurès).

Les publications de Lettres Modernes Minard sont réparties dans plusieurs collections. La collection-phare est La Revue des lettres modernes, ou RLM. Il s’agit d’une revue mensuelle (12 numéros par an) dont chaque livraison correspond à un numéro des séries consacrées soit à des écrivains, soit à des questions thématiques, sous la responsabilité d’un directeur de série (l'ensemble des directeurs de séries constitue le comité de lecture de Lettres Modernes Minard). Parmi les séries monographiques, on peut citer par exemple Barbey d’Aurévilly, Beckett, Camus, Flaubert, Romain Gary, Huysmans, Giono, Gracq, Claude Simon, Jules Verne. Une vingtaine de séries sont actives à ce jour, sachant que certaines se sont éteintes au fil du temps, parfois au bout de plusieurs dizaines de numéros, et que d’autres sont créées ou vont l’être. Ainsi, 2023 a vu paraître le premier numéro des séries Chateaubriand et Colette. 2024 verra la reprise de la série Rimbaud. À ces séries monographiques s’ajoutent des séries thématiques: "Écritures contemporaines", "Écritures jeunesse", "Écritures XIX", "Études cinématographiques", "Lire et voir", "Littératures francophones au présent", "Minores XIX-XX", "Séries policières", "Voyages contemporains", auxquelles s’ajouteront en 2024 les séries "Processus créateurs" et "France-Asie". La réimpression des numéros antérieurement publiés est déjà bien engagée et permettra de constituer un fonds de plus de mille titres, nombre d’entre eux ayant valeur de référence dans leur domaine.

Une autre collection historique de Lettres Modernes Minard est "Archives des lettres modernes" (ALM), dont le catalogue compte environ 300 titres. Elle est destinée à accueillir, sous la forme de fascicules meilleur marché et plus brefs (entre 120 et 250 pages) des études ponctuelles ou des essais innovants. Cette collection est en effet désormais ouverte à des essais critiques d’un ton moins académique mais ne cédant évidemment rien quant aux exigences de rigueur et d’érudition, mais également à d’excellents travaux d’étudiants, sous réserve qu’ils apportent une contribution effective à la recherche.

Signalons encore la "Bibliothèque des lettres modernes" (BLM), une soixantaine de titres, dont la sous-collection "Critique" a vocation à publier des études de fond – souvent des thèses ou des inédits d’HDR – sans restriction quant au nombre de pages ou de notes. Elle se place de ce point de vue sur le même créneau que les éditions Champion et Classiques Garnier, avec un délai de parution rapide. La "Bibliothèque des lettres modernes" comporte une deuxième sous-collection intitulée "Textes", qui accueille des éditions critiques d’œuvres littéraires.

Enfin la collection "Carrefour des lettres modernes" (CLM), une vingtaine de titres, est destinée à publier des travaux collectifs qui n’entrent pas dans le périmètre des séries de La Revue des lettres modernes. C’est le cas par exemple des colloques – sous réserve que les ouvrages qui en sont issus soient de vrais volumes, comprenant en particulier une introduction, une conclusion, et un ou des index.

Le site Internet Lettres Modernes Minard permet de faire connaissance avec le fonds et les nouvelles parutions, et de prendre contact avec le comité directeur.