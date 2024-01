Jean Second, Œuvres complètes, 4 vol. (éd. Perrine Galand-Willemen & Virginie Leroux)

Jean Second (Janus Secundus, 1511-1536) est l’un des poètes néo-latins de la Renaissance les plus doués de sa génération et l’un de ceux qui ont eu la plus grande influence sur la littérature européenne. Surtout connu pour ses Baisers, poèmes érotiques à succès, Second a laissé en réalité, malgré sa courte vie, une œuvre variée et ambitieuse, écrite dans un latin éblouissant, élaborée avec un soin tout stratégique pour obtenir une place de choix à la cour de Charles Quint. Issu d’une famille en pleine ascension sociale, il cultiva un réseau de savants, d’hommes de lettres et d’artistes dont témoignent ses poèmes, ses récits de voyage, sa correspondance et les médailles qu’il grava. Le texte latin édité est celui du manuscrit préparatoire d’Oxford (le plus fidèle aux choix de Second), en partie autographe, parfois transcrit ou remanié par les frères du poète, Marius et Grudius. Une équipe de spécialistes s’est constituée pour éditer, traduire et analyser cette œuvre remarquable, en corrigeant l’image un peu mièvre d’amoureux passionné véhiculée par une critique héritière du romantisme.

VOLUME I

AVANT-PROPOS par Perrine GALAND-WILLEMEN

INTRODUCTION GÉNÉRALE

JEAN SECOND (1511-1536), POÈTE DE CHARLES QUINT

« ELEGIAE » / ÉLÉGIES

LIVRE 1 DES ÉLÉGIES

INTITULÉ JULIE

LIVRE 2

LIVRE 3

TABLE DES ILLUSTRATIONS

INDEX NOMINUM

VOLUME II

« FUNERA » / TOMBEAUX

INTRODUCTION par Nathalie CATELLANI, Catherine LANGLOISPÉZERET,

Virginie LEROUX, Anne ROLET et Stéphane ROLET

BIBLIOGRAPHIE RESTREINTE

EPIGRAMMATUM LIBER UNUS / LE LIVRE D'ÉPIGRAMMES

AVERTISSEMENT

ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES COURANTES

INTRODUCTION par Anne ROLET et Stéphane ROLET, avec la collaboration

de Werner GELDERBLOM

ANNEXES

IOANNIS SECUNDI HAGIENSIS EPIGRAMMATUM LIBER UNUS

LE LIVRE D'ÉPIGRAMMES DE JEAN SECOND, DE LA HAYE

TABLE DES ILLUSTRATIONS.

INDEX NOMINUM

VOLUME III

« BASIA » / BAISERS

INTRODUCTION par Perrine GALAND-WILLEMEN

BIBLIOGRAPHIE RESTREINTE

« EPISTOLAE » / ÉPÎTRES

INTRODUCTION DESCRIPTION DU RECUEIL par Arnaud LAIMÉ et

Astrid QUILLIEN

BIBLIOGRAPHIE RESTREINTE

ÉPÎTRES

LIVRE 1

ÉPÎTRES

LIVRE 2

« ODARUM LIBER » / LIVRE DES ODES

INTRODUCTION par Suzanne LABURTHE

BIBLIOGRAPHIE RESTREINTE

INDEX NOMINUM

VOLUME IV

« SYLVAE » / SYLVES

INTRODUCTION par Colin FRAIGNEAU, Louise KATZ, Olivier PÉDEFLOUS,

Sandra PROVINI et Aline SMEESTERS

BIBLIOGRAPHIE RESTREINTE

LETTRES EN PROSE

INTRODUCTION par Sylvie LAIGNEAU-FONTAINE

BIBLIOGRAPHIE RESTREINTE

SYNOPSIS DES LETTRES EN PROSE DE CETTE ÉDITION

« ITINERA TRIA » / TROIS RÉCITS DE VOYAGE

INTRODUCTION par Anne BOUSCHARAIN, Karine DESCOINGS et

Aline SMEESTERS

POÈMES CONSACRÉS À LA MORT DE JEAN SECOND

INTRODUCTION par Anne BOUSCHARAIN

INDEX NOMINUM.