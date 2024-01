Jean-René Roy, Lettres de Bételgeuse. À l’adresse de quelques savants du passé

Comment connaît-on ? Comment sait-on ? Pourquoi cherche-t-on ? Pour reconstituer la naissance de la pensée scientifique et son évolution et désireux de comprendre comment l’humain était parvenu à appréhender la place que nous occupions dans cet univers démesuré, un mystérieux interlocuteur entreprend une démarche audacieuse : s’adresser à des personnes du passé par le moyen d’une correspondance, brisant ainsi le mur du temps. Ces échanges révèlent à la fois les balbutiements, les hésitations, les reculs et les bonds dans la compréhension du monde qui nous entoure. Les intuitions initiales, exprimées d’abord par les mythes, se transforment irréversiblement en remarquables avancées du savoir.

Lettres de Bételgeuse est une ode généreuse aux hommes et aux femmes qui ont créé la connaissance du monde par la science et la philosophie.

Sommaire

Avant propos • Lettre à Denny de l’Altaï • Lettre à Napir-Asu d’Élam • Lettre à Anaximandre de Milet • Lettre à Hypatie d’Alexandrie • Lettre à Abū Rayḥān Bīrūnī • Lettre à Guillaume d’Occam • Lettre à Nicolas Coppernic • Lettre à Johannes Kepler • Lettre à Christiaan Huygens • Lettre à Antonie van Leeuwenhoek • Lettre à Elizabetha Hevelius • Lettre à Émilie du Châtelet • Lettre à Antoine Lavoisier • L’incommensurable et l’insondable • Note de l’auteur et remerciements • Bibliographie • Index