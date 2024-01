Éditer la poésie (XIXe–XXIe siècle). Histoire, acteurs, modes de création et de circulation (Sorbonne nouvelle)

Séance 1, 17 janvier 2024, 16h-19h

Maryline Heck et Jean-François Puff, « POL et les lieux d’émergence : questions de fabrication et positionnement dans le champ »

On reviendra dans cette intervention sur le rôle décisif de la poésie pour les éditions P.O.L : comment Paul Otchakovsky-Laurens a placé la poésie au cœur de son projet d’éditeur ; comment la poésie a fortement contribué à dessiner la marque de fabrique de la maison d’édition, par la publication des poètes de la néo-avant-garde française, et aussi par la production d’objets coûteux et très peu rentables financièrement. Nous verrons également la manière dont des auteurs familiers de pratiques performatives, intermédiales ou plurimédia ont pu trouver par la publication chez P.O.L une légitimité littéraire.

Maryline Heck est Maîtresse de conférences HDR en littérature française des XXe et XXIe siècles à l’université de Tours. Elle a publié Georges Perec. Le corps à la lettre (José Corti, 2012) et Écriture et expérience de la vie ordinaire (La Lettre volée, 2023). Elle a coordonné différents ouvrages sur la littérature contemporaine, dont le dernier en date P.O.L : futur, ancien, actuel (Presses du réel, 2023) avec Stéphane Bikialo et Dominique Rabaté. Elle a également co-dirigé deux Cahier de l’Herne, consacrés à Patrick Modiano (2012) et à Georges Perec (2016). Elle a traduit en français, avec Jeanne-Marie Hostiou, l’ouvrage de Michael Sheringham Everyday Life (Oxford University Press, 2006) (Traversées du quotidien, PUF, 2013). Elle a été lauréate du Prix de recherche de la Bibliothèque Nationale de France en 2012.

Jean-François Puff est Professeur en littérature française contemporaine et en recherche-création à CY Cergy Paris Université, poète. Spécialiste de poésie moderne et contemporaine, il a publié Mémoire de la mémoire. Jacques Roubaud et la lyrique médiévale (Garnier, 2009) et Le Gouvernement des poètes. La poésie dans la conduite de la vie (Hermann, 2020). Il a coordonné, seul ou en collaboration, les ouvrages collectifs Dire la poésie ? (Cécile Defaut, 2013), Une rose est une rose. Michel Parmentier et pratiques contemporaines (Galerie Jean Fournier, 2015), Emmanuel Hocquard, la poésie mode d’emploi (Les Presses du réel, 2020), Retrait, effacement, disparition dans les arts et la littérature d’aujourd’hui(P.U.R. 2022). Il a également publié de nombreux articles sur la poésie moderne et contemporaine, consacrés à des questions de forme et de subjectivité. Son travail de recherche actuel porte sur des questions de performance et d’oralisation de la poésie. Poète, il a publié dans diverses revues, ainsi qu’un livre, L’Inédit (2022), aux Éditions L’Usage qu’il a co-fondées et qu’il anime depuis 2018.

Jean-Pierre Siméon, entretien avec Nicolas Krastev-Mckinnon, « Diriger la collection “Poésie/Gallimard” »

Poète, dramaturge, essayiste, Jean-Pierre Siméon est né en 1950 à Paris. Professeur agrégé de Lettres Modernes, il est l’auteur de nombreux recueils de poésie, de romans, de livres pour la jeunesse, et de pièces de théâtre. Il a créé en 1986 la Semaine de la poésie à Clermont-Ferrand. Il a été directeur artistique du Printemps des poètes de 2001 à 2017. Il a été poète associé au Théâtre National Populaire de Villeurbanne de 2001 à 2019. Il est président du jury du Prix Apollinaire. Il est actuellement directeur de la collection Poésie / Gallimard.

Il a enseigné à l’Institut Universitaire de formation des Maîtres d’Auvergne, à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, à Sciences Po Paris.

Ses recueils de poésie ont été publiés chez Cheyne éditeur et Gallimard et ses pièces de théâtre aux Solitaires Intempestifs. Son œuvre poétique lui a valu de nombreux prix dont le prix Maurice Scève en 1981, le prix Antonin Artaud en 1984, le prix Apollinaire en 1994, le prix Max Jacob en 2006, le prix international Lucian Blaga en Roumanie, le Grand Prix du Mont-Saint-Michel pour l’ensemble de son œuvre, le International Contemporary poetry award en Chine en 2021, le Grand Prix de poésie de l’Académie française en 2022.

Il est l’auteur notamment de l’essai La poésie sauvera le monde (Le Passeur), qui a connu un grand succès critique et public, et du recueil Lettre à la femme aimée au sujet de la mort (Poésie / Gallimard).

Dernières parutions :

Pour un théâtre qui tient parole, les Solitaires intempestifs, 2017 ; Lettre à la femme aimée au sujet de la mort, Poésie /Gallimard 2017 ; Politique de la beauté, Cheyne éditeur, 2018 ; À l’intérieur de la nuit, Cheyne éditeur, 2021 ; Levez-vous du tombeau, Gallimard, 2019 ; Petit éloge de la poésie, Gallimard, 2021 ; Une théorie de l’amour, Gallimard, 2021 ; La flaque qui brille au retrait de la mer, Project’iles, 2023.

Agrégé de Lettres Modernes, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, Nicolas Krastev-Mckinnon est doctorant en littérature générale à la Sorbonne Nouvelle. Sous la direction de Serge Linarès, il s’intéresse aux métamorphoses de l’écriture fragmentaire, à partir d’un corpus étendu des XXe et XXIe siècles (Cioran, Valéry, Yourcenar, G. Macé, Cocteau, Reverdy).

