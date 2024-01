Trois cent trois, arts, recherches, créations, n° 179 : "Michel Ragon"

Grand lecteur, travailleur acharné et autodidacte passionné, Michel Ragon s’est fait tour à tour spécialiste de la littérature prolétarienne, critique d’art, historien de l’architecture contemporaine, romancier de la mémoire vendéenne...

Ce numéro retrace à plaisir le parcours hors pair d’un homme de passions et d’une curiosité insatiable, que rien ne prédestinait à devenir un spécialiste respecté, l’ami des grands peintres de son temps, un auteur admiré.

Un esprit libre, dont l’œuvre foisonnante est à découvrir ou redécouvrir, inlassablement.

SOMMAIRE

Éditorial

Bernard Blistène, directeur honoraire du Musée national d’art moderne

La biographie de Michel Ragon : pourquoi et comment

André Derval, ancien directeur des collections de l’IMEC

Michel Ragon, les années nantaises (1938-1945)

Vincent Rousseau, ancien conservateur au musée des Beaux-Arts de Nantes

Michel Ragon. La victoire d’un insoumis

Sophie Mokhtari, professeure agrégée de lettres

Michel Ragon, libre et libertaire

Thierry Maricourt, écrivain

Michel Ragon et la nouvelle peinture américaine

Élisa Capdevila, professeure agrégée en classes préparatoires littéraires

Ragon, prolo autodidacte, ami des peintres : Chaissac, CoBrA, les hérétiques

Benoît Decron, directeur du musée Soulages, Rodez

Ragon l’insolent

Richard Leeman, historien de l’art contemporain

De la critique d’art à la critique de la ville. Michel Ragon au-delà du GIAP

Hélène Jannière, historienne de l’architecture

Le monde et son avenir

Dominique Amouroux, critique d’architecture

L’étrange et impossible Vendée

Jacques Boislève, journaliste et écrivain



Carte blanche

Artiste invitée : Manuia Faucon

Survivance

Éva Prouteau, critique d’art