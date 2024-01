¿ Interrogations ? 37 : Entrecroisements entre pratiques artistiques et sciences humaines et sociales : accéder à l’autre, agir sur les territoires »

Apports conceptuels et méthodologiques des entrecroisements entre pratiques artistiques et sciences humaines et sociales : accéder à l’autre, agir sur les territoires

Numéro coordonné par Agnès Vandevelde-Rougale et John Cultiaux

Partie Thématique

- Accéder à l’autre

- Agir sur les territoires

Jalk Leidy, « Art et hospitalité : une recherche-création a posteriori »

Poisson-Cogez Nathalie, Gautier Virginie, « Les droits culturels comme méthode d’approche de Déplis, un projet artistique pour (d)écrire le territoire »

Etienne Guillaume, Espéron Vincent, « Un travail de concert entre ethnologie et composition électroacoustique : les voix d’un quartier mises en musique »

Billaudeau Valérie, « Document-faire sens : articulation entre création et film de recherche. Intentions dans la perspective de la diffusion et impacts »

Notes de Lecture

Bideaux Kévin, « Pastoureau Michel (2022), Blanc. Histoire d’une couleur, Paris, Le Seuil. »

Varias

Larochelle Dimitra Laurence , « “J’aime bien que les riches souffrent aussi” : la résistance des publics de la culture populaire au prisme des classes sociales »